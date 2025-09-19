Isoleringsplåtslagare
2025-09-19
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
, Nyköping
Rörtema söker nu en isoleringsplåtslagare som får en unik möjlighet att arbeta med teknisk isolering i en dynamisk miljö. Utveckla dina färdigheter inom beredning, montering och kvalitetskontroll, samtidigt som du bidrar till hållbara och effektiva lösningar.
Vi är i grunden ett rörföretag men har sedan 2004 även en avdelning som består av teknisk isolering samt industriplåtslageri. Rörtema är en kvalitetsmedveten leverantör som erbjuder hela flödet från prototyptillverkning till serieproduktion inom industrirör, vvs, smide, undertak samt teknisk isolering och industriplåtslageri. Företaget bildades 2001 och har under åren succesivt inriktat sig främst mot en kundbas bestående av industrier samt fastighetsföretag. Det geografiska området som vi primärt verkar inom sträcker sig från norra Stockholm ner till Linköping. VI har alltid kunden i fokus och presenterar kompletta lösningar skräddarsydda efter kundens behov.
Som isolerare på Rörtema kommer du främst att mäta och applicera isoleringsmaterial, tillverka och montera plåtbeklädnad samt utföra kvalitetskontroller och dokumentation enligt vår kunds interna rutiner. Delvis administrativt arbete, som kalkyler, offert samt daglig planering för avdelningen.
Vi söker dig som har erfarenhet inom rörplåtslageri, att själv kunna utföra hela kedjan från att mäta på ett installerat rör, göra en utbredning, tillverka detalj för att slutligen montera. Andra önskvärda kunskaper är att kunna montera nätmatta, armaflex samt rörskål och plastplåt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med komplexa geometrier och kan anpassa isoleringslösningar därefter. Erfarenhet av kalkylering och offerter är också önskvärd, samt lokalkännedom på SSAB Oxelösunds industriområde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@rortema.com
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ssab Oxelösund Jobbnummer
