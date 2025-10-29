Isolerare / Isoleringsplåtslagare
2025-10-29
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
Brinner du för teknik och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Vill du dessutom vara med på en spännande resa hos ett företag som satsar - på riktigt? Då kan detta vara ditt nästa steg! Meccom Industripartner söker nu en Isolerare / Industriplåtslagare till vår isoleringsavdelning i Klippan. Här arbetar man antingen hemma i vår verkstad eller ute hos någon av våra kunder.
Vi söker nu
Isolerare / Isoleringsplåtslagare
med placering i Klippan
Vi behöver utöka vår Isoleringssavdelning med en Isolerare / Isoleringsplåtslagare och söker dig som har minst 5års erfarenhet från motsvarande tjänst.
Som Isolerare & Isoleringsplåtslagare på Meccom Industripartner får du en tjänst som lämnar stort utrymme för eget ansvar och med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Bolaget driver sina projekt på ett strukturerat sätt, där vi alltid sätter kunder i centrum. Att göra det lilla extra för att få en nöjd kund är en självklarhet för oss.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Vi söker en person som trivs med att jobba aktivt, där kvalitet, säkerhet och samarbete står i fokus. Du jobbar utifrån tilldelade arbetsorders och kan själv planera hur du tar dig an uppgiften. Huvudsakligen utför du teknisk isolering av rör och tankar samt tillkommande tunnplåtsarbete.
Huvuduppgifter
• Rivning och montering av ny teknisk isolering
• Tillverkning av plåtbeklädnader
• Tillverkning av måttanpassade ventilationskanaler
• Merförsäljning i samband med arbete som sker hos kund Publiceringsdatum2025-10-29Kompetenser
Du bör ha ett genuint intresse för yrkesområdet och ett gott praktiskt handlag då arbetet ställer krav på skicklighet och förståelse. Det är viktigt att du ser möjligheter i stället för problem, är noggrann och trivs i samarbete med andra.
• Minst 5års praktisk erfarenhet från arbete med teknisk isolering och plåtbeklädnad
• Van att läsa ritningar och god teknisk förståelse
• Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet från industrin
• B-körkort
Placeringsort: Klippan, men där mycket arbete sker hos våra kunder i regionen Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Arbetsledare Jonny Ranerup 0702-245920, alternativt Avdelningschef Jimmie Ågren 0709-439840
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 30:e november. Inkom med ansökan via jonny.ranerup@meccom.se
. Märk ansökan med "Industriplåtslagare".
Meccom Industripartner är en del av Meccom Group och har idag ca 140 anställda och omsätter ca 240Msek. Företaget levererar helhetslösningar och kontraktstillverkningar av högkvalitativa svetsade och bearbetade produkter, framför allt i rostfritt/svart material till kunder inom industrisegment med hög kravnivå. Vi håller till i ändamålsenliga lokaler där vi jobbar med ny och modern tillverkningsteknik.
Inom området industriservice håller konstant ca 45 industritekniker och industrielektriker i gång södra Sveriges industrier.
Vår tryckluftsavdelning levererar högkvalitativa kompressorer och system.
Inom Rör & Isolering jobbar 45 tekniker löpande med rör- och isoleringsprojekt.
Genom att förstå våra kunders behov och förväntningar, bygger vi partnerskap som leder till gemensamt förbättringsarbete, vilket i sin tur leder till ökad konkurrenskraft och långsiktiga relationer.
Meccom Industripartner är en stimulerande och utmanande entreprenörsdriven arbetsplats som inbjuder våra medarbetare till engagemang och utveckling i en positiv miljö.
Allt vårt arbete skall genomsyras av M.E.K vilket symboliserar våra värdeord.
Mångsidig - vi är anpassningsbara
Engagemang - vi gör rätt saker
Kompetens - vi kan vårt jobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
