Inventeringsuppdrag i matbutik - Lidköping
Storesupport Sverige AB / Butikssäljarjobb / Lidköping
2026-01-09
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team där ni gemensamt har ansvaret för att inventera samtliga artiklar i kundens butik. Detta kräver att du är noggrann då felräkning ger direkta konsekvenser för kunden.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
Vi letar efter dig som är noggrann, effektiv och som kan planera din tid på ett strukturerat sätt.
För detta uppdrag är det ett krav på att du tidigare har arbetat med större inventeringar inom dagligvaruhandeln eller att du har erfarenhet från andra branscher där inventering sker ofta och regelbundet.
Vi ser gärna att du är bekväm att arbeta med teknisk utrustning.
För att få arbeta här behöver du ha fyllt 18 år.
Arbetsplatsintroduktion sker på svenska och därför behöver du behärska svenska språket.
Arbetstid & anställningsform
Inventeringen kommer att äga rum:
Plats: Lidköping
Dag: 21/1
Tid: 07:00-12:00, men notera att du ska ha möjlighet att stanna längre om behov finns.
Detta är ett endagsuppdrag med eventuella möjligheter till fler uppdrag hos oss framöver.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare Storesupport Sverige AB
(org.nr 556935-5133), https://jobb.storesupport.se
LIDKÖPING
Storesupport Jobbnummer
9676185