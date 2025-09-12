Introduktionsprogram för nyexaminerade ingenjörer & IT-talanger
Redo att hitta din grej? Testa nytt, utbyt erfarenheter och upptäck vad du verkligen gillar att göra.
Saab växer över hela landet nu söker vi nya talanger i Stockholm! Om du är i slutet av dina studier eller i början av din karriär och vill fortsätta utvecklas samtidigt som du arbetar för att hålla människor och samhället säkra, är du varmt välkommen att söka till oss.
Din roll
Hos oss är lärande en självklar del av vardagen. Varje dag ger nya möjligheter att upptäcka, dela kunskap och ta till sig nya insikter från andra. Du kan utforska olika områden, hitta det som engagerar dig och forma din egen riktning. Väl på plats kommer du vara del av ett introduktionsprogram med både kurser och föreläsningar som stödjer din utveckling och hjälper dig att växa.
Saab erbjuder varierande roller inom IT, mjukvaruutveckling, systemteknik, elektronik och maskinteknik. Som ingenjör hos oss och spelar du en nyckelroll i att utveckla avancerade försvars- och säkerhetssystem.
Det finns flera sätt att arbeta på Saab som nyutexaminerad, i ett team som junioringenjör eller genom olika introduktions- och traineeprogram med start i slutet av januari.Publiceringsdatum2025-09-12Profil
För att trivas och lyckas hos SAAB söker vi dig som är nyfiken och gillar att arbets i en stödjande och positiv arbetsmiljö där samarbete är nyckeln till att hitta smarta lösningar. Du bör vara i slutet av sina eftergymnasiala studier eller nyligen ha tagit examen.
Vi tror att du har en kandidatexamen eller masterexamen inom något av följande områden:
*
Informationsteknologi/Systemvetenskap
*
Datavetenskap
*
Teknisk fysik
*
Elektroteknik
*
Mekatronik
*
Maskinteknik
Oavsett om du brinner för att skapa säkra och robusta system, utveckla innovativa elektriska eller mekaniska lösningar, erbjuder vi varierande roller som matchar dina kunskaper och intressen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Välkommen att ansöka
Låter detta som något du vill höra mer om? Skicka in din ansökan redan idag!
Du kan skicka din ansökan på svenska eller engelska. Vänligen bifoga dina betyg tillsammans med ansökan.
Observera att detta är en öppen ansökan för att uttrycka ditt intresse för att arbeta hos oss. Om vi har en tjänst som matchar din bakgrund och erfarenhet kommer vi att kontakta dig för att diskutera eventuella möjligheter vidare. Vi uppskattar ditt intresse för att bli en del av Saab och ser fram emot möjligheten att välkomna dig till vårt team. Ersättning
