Internservicemedarbetare Till Ea Dice
Inte Bara Post Bemanning AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inte Bara Post Bemanning AB i Stockholm
, Göteborg
, Helsingborg
, Malmö
eller i hela Sverige
SNABBFAKTA
Omfattning: Heltid, två veckors rullande schema, måndag till fredag kl.07-16.00. Andra veckan kl.09-18.00, måndag till fredag. Ort: Stockholm, Södermalm Startdatum: Önskad start omgående Anställningsform: Särskild visstidsanställning. Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag. Du blir konsult via oss på Inte Bara Post Bemanning men jobbar ute hos kund. Du utgår från kontoret, ej hybrid tjänst.
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor. På Electronic Arts är målet att inspirera världen till att spela. De skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. EAs mångfald är deras styrka. De skapar en inkluderande kultur för sina anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete. De sätter sina anställda i första rummet.
DIN ROLL
I den här rollen kommer du stötta dina kollegor internt med praktiska uppgifter som stödjer kontorets dagliga drift och säkerställer en smidig arbetsmiljö. Du kommer att ingå i Workplace Experience teamet som består av 7 personer, där du samarbetar nära med en kollega i samma roll.
Dina främsta arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av bud & leveranser
Organisera och ställa i ordning rum efter möten & event
Delge information och säkerställa plats för nya anställda
Delge information och säkerställa bortforsling för anställda som slutar
Skapa nya kort till anställda
Distribution av välkomstpaket till anställda
Servering och bortforsling av catering till möten (daglig servering).
Felanmäla samtliga driftfel och följa upp på åtgärder
Morgon och kvällsrunda på kontoret
Se över och ställa i ordning konferensrum
Belysning
Växter
Skräp, etc.
Mindre reparationer av kontorsytor
Lagerhantering av kontorsmaterial/inköp
Bortforsling av återvinning
VEM ÄR DU?
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du är en social, prestigelös och utåtriktad person som trivs i en kommunikativ roll och har förmågan att hantera olika typer av situationer och människor på kontoret. Du är stresstålig, flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändringar i arbetstempot, oavsett om det är under lugnare perioder eller när det är som mest intensivt. Vidare ser vi att du är en problemlösare som snabbt kan ta tag i arbetsuppgifter och hjälpa till att lösa praktiska utmaningar - alltid med en positiv attityd och ett professionellt bemötande.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Tidigare erfarenhet av en serviceroll
Gymnasial utbildning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Om du har gått Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet eller liknande.
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
. Skriv vilken tjänst det gäller i ditt mail och länka gärna till annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inte Bara Post Bemanning AB
(org.nr 556928-6429), https://intebarapostbemanning.se Arbetsplats
Inte Bara Post Bemanning Kontakt
Felicia Sommensjö felicia.sommensjo@rpbemanning.se +46 072 601 26 21 Jobbnummer
9525734