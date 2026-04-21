Intermittent anställning som museivärd, Bildmuseet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Bildmuseet söker nu 4-10 intermittent anställda för arbete som museivärd vid akuta behov.
Bildmuseet är en kreativ arbetsplats med ett tjugotal anställda. Tillsammans bedriver vi en publik utställnings- och programverksamhet med internationell samtidskonst som huvudsaklig inriktning. Vi producerar och visar utställningar av högsta kvalitet i samarbete med konstnärer och konstmuseer runt om i världen. Mer information finner du på BildmuseetPubliceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Museivärden ansvarar för värdskapet gentemot Bildmuseets besökare. I arbetet ingår att bemanna Bildmuseets reception och museishop, att svara på frågor och tillhandahålla information om utställningar och program, hålla guidade visningar samt att ge service till museets besökare. Museivärden ansvarar även för tillsyn av pågående utställningar samt utför larm- och säkerhetsrutiner i huset. Utöver detta kan även andra arbetsuppgifter inom verksamheten tillkomma. Kvälls- och helgarbete förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som bedriver eller har bedrivit högskoleutbildning med inriktning mot konst, arkitektur, design, kultur, museologi, pedagogik eller utbildning vi bedömer relevant för uppdraget. Du har stort intresse för samtida konst och bildkultur samt erfarenhet av arbete med människor inom exempelvis service, omsorg, lärande eller motsvarande. Som person är du ambitiös, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är även serviceinriktad, pedagogisk och kan formulera dig väl muntligt på svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
• erfarenhet av olika konstnärliga tekniker
• erfarenhet av värdskap eller pedagogiskt arbete vid en konstinstitution eller konstverksamhet
• erfarenhet av att hålla guidade visningar Anställningsvillkor
Anställningen avser en intermittent anställning med timlön under en ramperiod på 12 månader.
Den intermittenta anställningsformen innebär att du kan bli erbjuden arbete under enstaka kortvariga tillfällen under den aktuella ramperioden. Anställningstillfällena tidsbegränsas med stöd av Lagen om anställningsskydd 5 § 1 p. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att du kan tacka ja eller nej till varje tillfälle du erbjuds att arbeta på och att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle som du arbetar.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och relevanta betyg/intyg som styrker dina meriter. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 12 maj 2026.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta HR-samordnare Sofie Söderlund, Sofie.Soderlund@umu.se
+46 72 143 60 70
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
