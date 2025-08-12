Interimsuppdrag som socialt ansvarig samordnare
2025-08-12
Utveckla och gör skillnad!
Vi söker en erfaren interimskonsult för ett uppdrag som Socialt ansvarig samordnare inom en kommunal socialförvaltning. Rollen innebär ett helhetsansvar för att säkerställa att verksamheten uppfyller gällande lagar, föreskrifter och beslut, samt att driva förbättringsåtgärder för att höja kvaliteten inom socialtjänsten och närliggande verksamhetsområden. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Stödja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Säkerställa rättssäker myndighetsutövning.
Granska dokumentation utifrån relevant lagstiftning (SoL, LSS, LVM, LVU m.fl.).
Utreda och hantera rapporter enligt Lex Sarah samt andra utredningsuppdrag.
Samordna och initiera kompetensutvecklingsinsatser.
Fungera som bollplank och stöd för chefer och handläggare.
Föredra ärenden och skriva tjänsteskrivelser inom specialistområdet
Vem är du?
Vi ser att du har:
Socionomexamen
Minst tre års dokumenterad erfarenhet som SAS.
Mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Mycket goda kunskaper i gällande lagstiftning och social dokumentation.
God vana att arbeta i verksamhetssystem/journalsystem.
B-körkort.
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och kommunikativ, med förmåga att samarbeta och anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Du är självgående, lösningsorienterad och har hög integritet. Övrig information
Period: 2025-09-01-2026-02-28Omfattning: Heltid, helgfri vardag kl. 08:00-17:00.På plats
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Elina Nyström på elina.nystrom@onepartnergroup.se
