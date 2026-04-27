Interimschef till en organisation i Stockholm
Interim Gruppchef - Stockholm (maj-november, heltid)
Om uppdraget
Vi söker en erfaren interim gruppchef för ett uppdrag i Stockholm med start i maj och pågående till november. Uppdraget omfattar ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och resultat, med fokus på att leda och utveckla en mindre arbetsgrupp i en organisation med samhällsviktig funktion.
Som gruppchef ansvarar du för planering, uppföljning och budget, samt för att säkerställa en effektiv och kvalitativ leverans i verksamheten. Du arbetar både operativt och strategiskt och har en viktig roll i att skapa struktur, tydlighet och goda förutsättningar för teamets utveckling.
Gruppen består av cirka 6 medarbetare med olika kompetensområden.
Arbetet sker huvudsakligen på plats i Stockholm, med viss möjlighet till distansarbete. Resor kan förekomma.
Dina ansvarsområden
Personalansvar inklusive arbetsledning, utveckling och uppföljning
Budget- och resultatansvar
Planering och styrning av verksamheten
Driva utvecklingsarbete och förbättringsinitiativ
Säkerställa kvalitet och effektivitet i leveransen
Bidra till en god arbetsmiljö och ett välfungerande team
Vi söker dig som
Har minst 6 års erfarenhet i chefsroll
Har dokumenterad erfarenhet av att leda i komplexa organisationer
Är trygg i både strategiskt och operativt arbete
Är en tydlig ledare som engagerar, utvecklar och motiverar medarbetare
Har god analytisk förmåga och kan fatta välgrundade beslut
Har ett gott omdöme och förmåga att prioritera i utmanande situationer
Har erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsarbete
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor, exempelvis socialt arbete eller närliggande verksamhetsområden
Om dig
Du är en stabil och handlingskraftig ledare som snabbt sätter dig in i nya sammanhang. Du har en naturlig förmåga att skapa struktur, bygga förtroende och leda team mot gemensamma mål.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
072-350 48 06
E-post: info@selectarecruitment.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039), http://www.selectarecruitment.se
100 12 STOCKHOLM Jobbnummer
9878605