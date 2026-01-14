Interimschef till en myndighet i Stockholm
2026-01-14
Roll: Interimschef
Omfattning: 100%
Uppdragstid: 2026-02-01 - 2026-06-30
Placeringsort: Stockholm
Om uppdraget:
Inom myndighetens HR-avdelnings sektion för arbetsgivarpolitik kommer en ny enhet att inrättas med ansvar för lön, system och bemanning. I avvaktan på rekrytering av ordinarie enhetschef önskar myndigheten att avropa en interimschef för den nybildade enheten.
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla enheten och dess 14 medarbetare genom att planera, organisera, prioritera och kvalitetssäkra lönehanteringen för hela myndigheten.
Enheten ansvarar för:
att säkerställa en god intern styrning, kontroll och effektivitet i löneutbetalningsprocessen, inklusive tidrapportering, utlägg och schemaläggning,
kontaktmannaskap samt kravställan av tjänster från annan myndighet
regelverk och frågor gällande pension, försäkring eller ersättning vid personskador eller skador på medarbetares egendom,
HR-statistik, BESTA-klassificering och uppföljning
att samverka med sektionen för ekonomi
schema- och bemanningsfrågor
Uppdraget syftar till att under en övergångsperiod säkerställa stabilt och tydligt chefskap inom lön, system och bemanning, avlasta organisationen i ett högt belastningsläge samt förbereda för en långsiktig ordinarie lösning.
I avvaktan på rekrytering av ordinarie enhetschef önskar myndigheten en interimschef för den nybildade enheten. Interimschefen för att leda och utveckla enheten och dess 14 medarbetare genom att planera, organisera, prioritera och kvalitetssäkra lönehanteringen för hela myndigheten. Uppdraget omfattar fullt chefsmandat inom området, inklusive personalansvar, prioritering av arbete, samverkan med sektionschef samt företrädande av området i relevanta forum.
Uppdraget är på heltid och ska påbörjas så snart som möjligt och pågå som längst till den 30 juni 2026 (med möjlighet till förlängning till den 31 december 2026).
Uppdragsgivaren önskar att enhetschefen i huvudsak arbetar på arbetsplatsen i Solna under uppdraget. Det finns begränsad möjlighet till distansarbete i dialog med sektionschef.
Kravspecifikation
Skall-krav
Akademisk examen inom ekonomi, HR, personaladministration eller område som myndigheten bedömer relevant och likvärdigt. Examensbevis ska kunna uppvisas vid förfrågan.
Minst sju års erfarenhet av arbete med lönehantering och lönesystem i en organisation med minst 500 anställda
Minst två års erfarenhet som chef inom relevant område. Med detta avses chefserfarenhet från relevant område. Med detta avses chefserfarenhet från operativt arbete inom tex lönehantering och pension eller ekonomi
Gedigen erfarenhet av systematiskt arbete med lönepåverkande händelser.
Gedigen erfarenhet av att effektivisera och skapa processer för operativt arbete med löne- och HR-system
Gedigen erfarenhet av att utveckla tydliga processer för intern styrning och kontroll av löneprocesser
Uppvisat mål- och resultatfokus; drivs av att arbeta mot mål och fokusera på resultat. Styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
Uppvisad god förmåga att samarbeta, bygga goda relationer och förtroende
Uppvisad god kommunikationsförmåga såväl muntligt som skriftligt
Uppvisad noggrannhet och förmåga att strukturera - för att säkerställa korrekta löner och följsamhet mot regelverket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
