Interimschef - kommun
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning I uppdraget ingår att:
Personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten
Leda och fördela arbete inom enheten
Säkerställa struktur, kvalitet och effektivitet i sektorns interna processer och gemensamma arbetssätt
Fungera som ett nära och kvalificerat stöd till sektorsdirektören i frågor som rör styrning, ledning och uppföljning
Samordna sektorns nämndsprocesser gentemot berörda nämnder (BTN, STrN, KS) samt ärenden vidare till kommunfullmäktige
Säkerställa kvalitet, struktur och god framförhållning i ärendeberedning samt i flöden gentemot stadskansliet och sektorn för ledning och samordning
Hålla samman sektorns arbete med mål- och verksamhetsuppföljning, årshjul, intern kontroll, kvalitetsarbete samt uppföljning av styrande dokument
Samordna och upprätthålla sektorsgemensamma stödprocesser, såsom administration, arkiv, informationshantering, projektstöd och övriga gemensamma stödfunktioner
Vara sammankallande och stödjande i centrala forum, såsom ledningsgrupp, samverkansforum och arbetsmiljörelaterade sammanhang
Ett särskilt fokus för uppdraget är att vara ett tydligt stöd under pågående rapporteringsperiod av mål och budget samt att kunna stötta i pågående verksamhetsutvecklingsuppdrag kopplat till sektorns projektverksamhet med projekt- och processkartläggning samt framtagande av projekthandbok.
Obligatoriska krav:
Konsulten ska ha akademisk utbildning inom juridik, ekonomi, offentlig förvaltning eller annat område som avropande myndighet bedömer som likvärdigt.
Konsulten ska ha flerårig chefserfarenhet med ansvar för personal, verksamhet och budget. Erfarenheten ska inkludera att leda och samordna komplexa uppdrag.
Konsulten ska ha flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom offentlig sektor samt god förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda, samordna eller driva verksamhetsövergripande frågor samt erfarenhet av arbete nära ledning i stabsfunktion eller motsvarande.
Konsulten ska ha god förståelse för styrning, uppföljning, intern kontroll och verksamhetsutveckling.
Konsulten ska ha erfarenhet av dokument- och ärendehantering samt god förståelse för rättssäkerhet och styrande dokument inom offentlig verksamhet.
Konsulten ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka sig obehindrat i tal och skrift.
Meriterande krav:
Konsulten ska ha mycket god kunskap om kommunal styrning, beslutsprocesser och offentlig förvaltning.
Konsulten ska ha god förståelse för samhällsbyggnadsfrågor i en kommunal kontext.
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7659970-1974465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9883737