Interimchef | Offentlig verksamhet | Östersund/Sundsvall
Experis AB / Chefsjobb / Östersund Visa alla chefsjobb i Östersund
2026-03-04
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Östersund
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Är du en trygg och erfaren ledare som kan bygga starka team, skapa fokus och bidra till en tydlig riktning framåt? Vi söker nu en Interimchef till en offentlig verksamhet där du kliver in som biträdande chef och blir en central kraft i att stärka arbetsmiljö, ledarskap och vardagsstruktur. Ett uppdrag där du får bidra med ditt ledarskap och göra verklig skillnad i vardagen. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Östersund eller Sundsvall (resor förekommer mellan orterna)
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells, eller som konsult via Jefferson Wells genom eget bolag.
Omfattning: 50%
Uppdragets längd: start 2026-03-23 tom 2026-06-30, med möjlighet till förlängning till 2026-10-31
Övrigt: Intervjuer hålls löpande och uppdraget tillsätts när rätt kandidat identifierats.
Om uppdraget
Som Interimchef blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa stabilitet och god arbetsmiljö på en avdelning som ansvarar för ekonomi och planering. Du fungerar som biträdande chef till avdelningschefen och går in som ett ledningsstöd för att stärka närvaro, tydlighet och struktur i det dagliga arbetet.
Uppdraget handlar inte om ekonomispecialistkompetens, utan om att vara en närvarande, trygg och kommunikativ ledare som kan avlasta avdelningschefen och möta medarbetarnas behov i vardagen. Statlig erfarenhet är inte ett krav.
Du kommer bland annat att:
vara ett operativt och närvarande ledarstöd i den dagliga verksamheten
avlasta avdelningschefen genom personalansvar och löpande chefsuppgifter
bidra aktivt till arbetsmiljöarbete och etablera struktur i en grupp med varierande behov
skapa tydlighet kring arbetssätt, prioriteringar och kommunikation
bygga stabilitet och tillit genom nära dialog med medarbetarna
stötta i organisatoriska och administrativa ledningsfrågor Publiceringsdatum2026-03-04Profil
Vi söker dig som är en trygg ledare med erfarenhet av att ta ansvar för både människor och arbetsmiljö. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i verksamhetens behov och skapa struktur i det dagliga arbetet. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, omtanke och närvaro.
För att lyckas i uppdraget behöver du ha:
minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot personal och ledarskap
minst 4 års dokumenterad erfarenhet av personalansvar
erfarenhet av att leda och utveckla team i utmanande eller föränderliga organisationer
mycket god kommunikativ förmåga och ett tillitsbaserat ledarskap
förmåga att prioritera, fatta beslut och skapa ordning i vardagen
personlig stabilitet och professionalitet
Meriterande:
erfarenhet av förändrings- eller stabiliseringsarbete i team
erfarenhet från offentlig verksamhet (ej krav)
tidigare interimuppdrag eller liknande ledningsroller
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår expertis och vårt omfattande nätverk hjälper vi både verksamheter och konsulter att växa och utvecklas. Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och i över 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Prästgatan 48C, 83133 Östersund (visa karta
)
831 33 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
9777958