Interim- Operativ Chef

Culpeo People & Culture Partner AB / Chefsjobb / Luleå
2026-01-16


Interim: Första linjens chef / Operativ chef (50-75 %)

Vi söker nu en interim operativ chef / första linjens chef för ett uppdrag med omgående start. Uppdraget är under 3-4 månader passar dig som är operativ, trygg i ditt ledarskap och har erfarenhet av att utveckla och leda team.

Om uppdraget
Som operativ chef har du ett nära ledarskap och arbetar aktivt i verksamheten, fokus kommer vara att stärka gruppen. Ditt fokus ligger på teamutveckling, daglig styrning och att skapa struktur och engagemang i gruppen. Du kommer behöva vara dagligen på plats i verksamheten.

Publiceringsdatum
2026-01-16

Kvalifikationer
Några års erfarenhet av ledarskap

Vana att arbeta med teamutveckling och operativt ledarskap

Trygg i rollen som första linjens chef

Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar

B-körkort

Omfattning & placering

Uppdragets omfattning: 50-75 %

Start: Omgående

Placering: Kommer att vara inom fyrkanten(Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn

I denna roll kan du fakturera via ditt egna bolag.

Har du frågor, tveka inte att kontakta John Bergmark.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Culpeo People & Culture Partner AB (org.nr 559371-2655)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Culpeo People & Culture Partner

Jobbnummer
9689708

