Interim- Operativ Chef
2026-01-16
Interim: Första linjens chef / Operativ chef (50-75 %)
Vi söker nu en interim operativ chef / första linjens chef för ett uppdrag med omgående start. Uppdraget är under 3-4 månader passar dig som är operativ, trygg i ditt ledarskap och har erfarenhet av att utveckla och leda team.
Om uppdraget
Som operativ chef har du ett nära ledarskap och arbetar aktivt i verksamheten, fokus kommer vara att stärka gruppen. Ditt fokus ligger på teamutveckling, daglig styrning och att skapa struktur och engagemang i gruppen. Du kommer behöva vara dagligen på plats i verksamheten.
Några års erfarenhet av ledarskap
Vana att arbeta med teamutveckling och operativt ledarskap
Trygg i rollen som första linjens chef
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
B-körkort
Omfattning & placering
Uppdragets omfattning: 50-75 %
Start: Omgående
Placering: Kommer att vara inom fyrkanten(Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn
I denna roll kan du fakturera via ditt egna bolag.
Har du frågor, tveka inte att kontakta John Bergmark. Ersättning
