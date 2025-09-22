Interim Teknisk Direktör - Stockholm
Vår kund är ett ägarägt bolag inom offentlig sektor som ansvarar för att anskaffa, finansiera, förvalta och hyra ut fordon till regional kollektivtrafik. Verksamheten drivs med syfte att optimera ägarnas kostnader, säkerställa hög kvalitet och skapa långsiktig kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.
Som Teknisk direktör får du det övergripande ansvaret för bolagets teknikverksamhet, vilket innefattar både anskaffning och förvaltning av fordon. Rollen innebär budgetansvar och ett direkt personalansvar för två enheter - Fordonsförvaltning och Teknik & Projekt - med två direktrapporterande chefer och cirka 20 medarbetare. Du ingår i bolagets ledningsgrupp tillsammans med VD, Ekonomichef och Chefsjurist, och rapporterar direkt till VD.
Uppdrag och ansvar
Leda och utveckla teknikverksamheten i linje med bolagets mål och VD:s direktiv.
Inspirera, stötta och utveckla medarbetarna genom ett coachande och tydligt ledarskap.
Samverka med ägare och hyrestagare för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Säkerställa att lagar och regler som styr teknikverksamheten följs.
Utveckla och implementera strategier för området.
Ta fram och följa upp budget.
Vara projektsponsor, styra och stötta pågående projekt.
Tjänsten är inledningsvis på heltid. Eventuella förändringar i omfattningen sker i dialog med uppdragsgivaren.
Kvalifikationskrav - ska krav
Dokumenterad chefserfarenhet med ansvar för resultat, personal och ekonomi.
Vana att leda och utveckla kvalificerad personal.
Erfarenhet från tekniktung verksamhet, gärna med bakgrund från kollektivtrafik.
Stark affärsmässig och kommersiell förståelse.
Gedigen erfarenhet av affärsförhandlingar, nationellt och internationellt.
Erfarenhet av konsultstyrning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande - bör krav
Erfarenhet från kollektivtrafikbranschen och dess marknadsförutsättningar.
Erfarenhet av digitalisering och verksamhetsutveckling med IT-stöd.
Bakgrund inom offentlig eller kommunal verksamhet.
Erfarenhet från kapitaltung verksamhet.
Erfarenhet av upphandlingar enligt LOU/LUF.
Självgående, initiativtagande och resultatorienterad.
Prestigelös med god analytisk förmåga och strukturerat arbetssätt.
Affärsmässig och trygg i att argumentera, förhandla och driva idéer framåt.
Förtroendeskapande, socialt kompetent och skicklig i att bygga relationer med många olika intressenter.
Starkt fokus på samarbete och förmåga att skapa motivation, tillit och utveckling i teamet.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2025-10-06
Slutdatum: 2026-04-10. Möjlighet till 6 månaders förlängning vid 2 tillfällen
Sista ansökningsdagen: 2025-09-26
Omfattning: 100%
Ort: Stockholm
Kontaktperson: 0790
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
