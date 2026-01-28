Interim senior business controller (6-9 mån uppdrag)
2026-01-28
Vi på KPMG Sverige söker nu två seniora business controllers som kommer att vara nyckelspelare för hur vi planerar, mäter och styr företaget genom budgetering, prognos, rapportering och beslutsstöd.
KPMG Accounting & Control
KPMG:s interna finansavdelning befinner sig på en spännande resa. En sammanslagning har gjort teamet större och vi har nyligen flyttat över delar av redovisningen från extern leverantör till ett dotterbolag, för att nämna några pågående projekt. Nu behöver vi täcka upp under kommande föräldraledigheter samt secondment och söker två seniora business controllers för interimsuppdrag om 6-9 månader med start så snart som möjligt. Rollerna stöttar våra affärsområden Advisory, Tax & Legal samt Clients & Markets. Vi tror att du som söker är en skicklig affärspartner som gärna har ett nära samarbete med ledningsgruppen samt olika team och stakeholders i verksamheten. I denna avgörande roll är du med och formar hur vi planerar, mäter och styr verksamheten - och påverkar allt från budgetering och prognoser till finansiell rapportering samt agerar strategiskt beslutsstöd.
Huvudsakliga ansvarsområden
- Följa upp resultat mot plan, identifiera risker och rekommendera konkreta lösningar
- Leda budget- och prognosprocesser inom ditt ansvarsområde
- Driva automatisering och kvalitetsförbättringar inom prognos, rapportering och andra finansiella processer
- Kostnadskontroll
- Upprätthålla hög kvalitet för finansiell data, kostnadsallokering och interna kontroller
- Stödja strategiska beslut genom scenarioanalyser och business case
- Bygga finansiella modeller
- Genomföra marknads- och kundanalyser och delta i eventuella M&A-aktiviteter
Vi söker dig som
- Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och minst 7 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- Har starka analytiska färdigheter och avancerade kunskaper i Excel
- Har utmärkta kommunikationsfärdigheter med bevisad förmåga att omsätta data till handling
- Är en strategisk tänkare som ser helheten och bidrar till långsiktig planering
- Är skicklig i finansiell modellering, budgetering och prognoser samt har förmågan att vinna ledningens förtroende
- Är flytande i svenska och engelska
Meriterande
- Erfarenhet av att leda eller stödja finansiella transformationsinitiativ, särskilt inom AI och automatisering
- Praktisk erfarenhet av att använda SQL för dataanalys och finansiell rapportering
- Bakgrund från konsultbolag eller partnerstyrda verksamheter
- Erfarenhet av att utveckla avancerade rapporter i Power BI
Om du trivs i en samarbetsinriktad, snabb miljö och vill spela en nyckelroll i att forma företagets finansiella framtid, uppmuntrar vi dig att söka!
Vill du göra skillnad tillsammans med oss?
Varmt välkommen med din ansökan senast den 8 februari. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi arbetar med ett löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, ansök därför snarast möjligt.
Vi erbjuder visstidsanställning eller möjligheten till konsultuppdrag.
Vill du veta mer om tjänsten innan du söker är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Sofie Pemer, sofie.pemer@kpmg.se
Vi undanber oss kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag i samband med denna annons.
