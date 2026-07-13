Interim Operations Manager
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Har du tidigare erfarenhet av operativt ledarskap, processbyggande och vill axla en nyckelroll i ett spännande tillväxtbolag med start-up-känsla? Vi på Randstad söker nu en engagerad och hands-on Interim Daily Operations Manager för ett konsultuppdrag hos vår kund i Göteborg. Här får du möjligheten att kombinera ditt strategiska mindset med ett verksamhetsnära ledarskap, samtidigt som du blir en del av en global arbetsgivare.
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad där du kommer att arbeta på plats hos vår kund, ett expansivt aktiebolag som verkar i nära samarbete med akademin och fungerar som ett forskningsinstitut. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och präglas av en dynamisk start-up-känsla där förändring, utveckling och processförbättringar är en naturlig del av vardagen.
Som interim Daily Operations Manager har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och ett operativt personalansvar för mindre labbgrupper. Du förväntas vara väldigt "hands-on" och trivas med att självständigt hantera uppgifter i hela kedjan. Samtidigt kliver du in i ledningsgruppen, vilket kräver att du kan lyfta blicken och bidra med ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv på verksamhetens framtida utveckling.
I rollen som Daily Operations Manager har du ett brett och varierat ansvar som sträcker sig från strategiska ledningsgruppsfrågor till praktiska vardagssysslor:
Ledarskap & personal: Operativt personalansvar för mindre labbgrupper, vilket inkluderar arbetsmiljöansvar, arbetsrättsliga frågor, onboarding och kapacitetsplanering för berörda labb.
Processutveckling: Bygga upp, strukturera, dokumentera och kontinuerligt förbättra operativa processer, arbetssätt och rutiner i en snabbväxande miljö.
Samverkan & avtal: Fungera som en tydlig länk och brygga mellan verksamheten, medarbetare, ledning och externa partners. Du hanterar löpande avtal och avtalsprocesser gentemot samarbetsorganisationer inom högskolesfären.
Inköp & IT: Utarbeta och implementera rutiner för inköp i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), samt samordna behov kopplade till IT- och systemstöd för digitala processer.
Strategiskt bidrag: Sitta med i ledningsgruppen och tillföra ett operativt och affärsmässigt perspektiv på utvecklingen av bolagets labbportfölj.
För att lyckas i rollen är du en trygg, relationsskapande och drivande ledare som trivs i miljöer med hög förändringstakt. Du har en utmärkt kommunikativ förmåga, är lyhörd och prestigelös samt kombinerar struktur med ett lösningsorienterat förhållningssätt
Uppdraget är på heltid med start så snart som möjligt efter semesterperioden. Avtalsslut är satt till 2027-08-31, vilket innebär en uppdragslängd på cirka ett år, med goda möjligheter till förlängning. För uppdraget tillämpas en månads ömsesidig uppsägningstid. Då rollen kräver hög närvaro ute i verksamheten utgår du från kontoret i Johanneberg, med ett generellt krav på fysisk närvaro på plats.
Då detta är en tjänst som gränsar till offentlig sektor ser vi att du tydligt redogör för hur du uppfyller kraven nedan för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Ifall denna tjänst låter intressant, sök redan idag!
Ansvarsområden
Ledarskap & personal: Operativt personalansvar för mindre labbgrupper, vilket inkluderar arbetsmiljöansvar, arbetsrättsliga frågor, onboarding och kapacitetsplanering för berörda labb.
Processutveckling: Bygga upp, strukturera, dokumentera och kontinuerligt förbättra operativa processer, arbetssätt och rutiner i en snabbväxande miljö.
Samverkan & avtal: Fungera som en tydlig länk och brygga mellan verksamheten, medarbetare, ledning och externa partners. Du hanterar löpande avtal och avtalsprocesser gentemot samarbetsorganisationer inom högskolesfären.
Inköp & IT: Utarbeta och implementera rutiner för inköp i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU), samt samordna behov kopplade till IT- och systemstöd för digitala processer.
Strategiskt bidrag: Sitta med i ledningsgruppen och tillföra ett operativt och affärsmässigt perspektiv på utvecklingen av bolagets labbportfölj.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar, inklusive arbetsmiljöansvar och arbetsrätt (exempelvis som linjechef eller motsvarande).
Erfarenhet från industrin eller den privata sektorn med vana av att arbeta affärsmässigt i en operativ ledarroll.
Erfarenhet från bidragsfinansierad verksamhet (t.ex. Vinnova- eller EU-projekt).
Erfarenhet av att bygga upp, strukturera, dokumentera och förbättra processer och arbetssätt.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande:
Relevant erfarenhet av arbete nära akademin, forskningsmiljöer eller tekniska labbmiljöer.
Tidigare erfarenhet från roller som Operations Manager, Site Manager eller motsvarande med operativt och strategiskt ansvar.
Erfarenhet av internationell rekrytering, arbetstillstånd och anställningsvillkor.
Erfarenhet av att hantera strikt konfidentiell verksamhet samt känsliga personal- och verksamhetsfrågor.
Erfarenhet av roller där operativt personalansvar kombinerats med strategiska diskussioner kring organisations- eller verksamhetsutveckling.
Konkreta och påvisbara resultat av att effektivisera och skala upp operativa processer i en tillväxtverksamhet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/1dc4911c-747c-47b4-97ea-c0e797998a1b
426 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10001810