Interim Lönechef
serveOffice ab / Chefsjobb / Karlstad Visa alla chefsjobb i Karlstad
2026-01-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos serveOffice ab i Karlstad
, Nacka
, Karlskoga
, Ludvika
, Falköping
eller i hela Sverige
För ett längre interimsuppdrag söker vi nu en erfaren och trygg lönechef som vill ta helhetsansvar för löneleveransen i en komplex och verksamhetskritisk miljö.
Uppdragets omfattning
Period: omgående - 31 oktober 2026
Omfattning: 100 %
Stationeringsort: Karlstad (arbete på plats krävs)
Uppdraget i korthet
Som interim lönechef leder du ett team om åtta lönespecialister med ansvar för löneutbetalningar till cirka 12 000 medarbetare inom hela organisationen.
Grunden i uppdraget är tydlig: att tillsammans med teamet säkerställa att löner betalas ut i rätt tid, till rätt person och med rätt belopp - varje gång.
Parallellt pågår ett utvecklingsarbete där löneprocessen ses över. Här finns identifierad förbättringspotential, inte minst kopplat till effektivisering och automatisering. I rollen förväntas du bidra med din expertkunskap, driva relevanta delar av förändringsarbetet och skapa förutsättningar för långsiktig kvalitet och stabilitet.
Din roll i organisationen
Lönefunktionen är en del av People Operations & Payroll. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Rollen innebär breda kontaktytor inom organisationen, vilket ställer höga krav på kommunikativ förmåga och relationsbyggande.
Vem vi söker
Du är en person som inger lugn och förtroende även när tempot är högt. Du arbetar strukturerat, är noggrann i detaljerna och trygg i ditt ledarskap. Samtidigt är du förändringsbenägen och kan driva utveckling på ett prestigelöst och inkluderande sätt.
Vi ser gärna att du har:
Flerårig erfarenhet som lönechef eller senior lönekonsult i större organisationer
Vana att leda team och ta ansvar för leverans
God förmåga att kombinera operativt ansvar med utvecklings- och förbättringsarbete
Stark kommunikativ kompetens och ett relationsorienterat arbetssätt
Kunskap: Hög kompetens inom lön
Erfarenhet: 4-8 år som konsult inom området
Ledarskap: Kan leda mindre grupper och ta ansvar för delområden
Självständighet: Arbetar självständigt och med gott omdöme
Praktisk information
Ange tillgänglighet och önskat arvode i ditt svar
Kandidater presenteras löpande - uppdraget kan tillsättas före sista svarsdag
Bakgrundskontroll kommer att genomföras
Handlingar som ska bifogas:
CV (Word) med tydlig koppling till uppdragets krav
Kort motivering av hur väl och varför du matchar uppdraget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serveoffice AB
(org.nr 556418-1492) Kontakt
Mårten Forslund marten.forslund@serveoffice.se Jobbnummer
9700032