Interim hållbarhetschef till Liseberg

Vi söker en interim hållbarhetschef på 80% till ett ärofyllt uppdrag på Liseberg AB. Har du erfarenhet av strategiskt & operativt hållbarhetsarbete och har erfarenhet av ledarskap?
Varmt välkommen att läsa annonsen och sök uppdraget!
Om arbetsplatsen
Liseberg AB är ett av de kommunala bolagen inom Göteborgs Stad. Liseberg är ett dotterbolag till Göteborg & Co Kommunintressent AB, som är direkt helägt av Stadshus AB. Liseberg sysselsätter drygt 550 tillsvidareanställda och ca 3 000 säsongsanställda. Liseberg har ca 3 miljoner besökare per år och omsätter årligen ca 1,6 miljard kronor.
Lisebergs hållbarhetsavdelning arbetar strategiskt och operativt för att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter i hela verksamheten. Fokus ligger på att minska klimatpåverkan, främja biologisk mångfald och utveckla cirkulära lösningar, exempelvis inom mat, dryck och energieffektivisering. Arbetet omfattar även social inkludering, arbetsmiljö och ansvar gentemot gäster, medarbetare och leverantörer. Avdelningen säkerställer att lagkrav uppfylls och rapportering sker enligt gällande regelverk. Genom utbildning och samverkan driver de hållbar utveckling och strävar efter att göra Liseberg till en global föregångare inom hållbar nöjesparksverksamhet.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för att samordna och förvalta Lisebergs hållbarhetsarbete i enlighet med gällande strategi, styrdokument och lagstiftning. Rollen är rådgivande och stödjande.
* Säkerställa att hållbarhetsarbetet är väl förankrat i organisationen och att det bedrivs strukturerat och i linje med uppsatta mål.
* Följa upp hållbarhetsdata och rapportering. Bevakar relevanta lagkrav och ser till att styrande dokument inom hållbarhet är aktuella och kommunicerade.
* Kontaktperson i hållbarhetsfrågor både internt och externt inklusive myndighetsärenden och informerar ledning och berörda funktioner om status i hållbarhetsarbetet.
Du kommer inte att ha något personalansvar, men ska fungera som stöd till de två miljöspecialister som utgör den ordinarie bemanningen på enheten.
Vem är du?
Vi ser att du ska uppfylla följande;
* Avslutad relevant högskole- eller universitetsexamen, gärna med inriktning mot hållbarhet eller miljövetenskap
* Minst tre (3) års relevant erfarenhet av strategiskt, taktiskt och operativt hållbarhetsarbete, med dokumenterat goda resultat.
* Minst tre (3) års relevant erfarenhet av ledarskap.
Personliga egenskaper kommer även tas i beaktning. Rollen kräver god samarbetsförmåga, diplomatisk kompetens och vana att arbeta tvärfunktionellt. Interim hållbarhetschef deltar i relevanta möten och arbetsgrupper internt och externt för att stödja samordning och efterlevnad. Fokus ligger på att upprätthålla struktur, samordna insatser, säkerställa kontinuitet i hållbarhetsarbetet samt främja en kultur där alla medarbetare känner ansvar för sin del i verksamhetens hållbarhetsarbete.
Du erbjuds
Tjänstens omfattning är 80% med start snarast möjligast men som senast 12 januari 2026 och löper till 31 maj 2026. Konsulten ska utföra sitt arbete på plats i Lisebergs lokaler, med anpassning för att kunna delta på externa möten utanför Liseberg. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kandidatansvarig Therese Sundin på therese.sundin@jurek.se
Om verksamheten
