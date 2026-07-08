Interim gruppchef, Projektinitiering Bromma/Högdalen
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2026-07-08
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Interim gruppchef, Projektinitiering
Vill du leda en verksamhet som har en central roll i utvecklingen av framtidens VA-infrastruktur? Vi söker nu en erfaren interim gruppchef som vill ta ett helhetsansvar för en grupp med fokus på projektinitiering, investeringsplanering och verksamhetsutveckling. Här får du kombinera strategiskt ledarskap med operativt ansvar i en komplex och samhällsviktig organisation.
📍 Om uppdraget
Du ansvarar för en grupp om åtta medarbetare vars uppdrag är att omsätta investeringsbehov till genomförbara ny- och ombyggnadsprojekt samt säkerställa aktuella hydrauliska nulägesanalyser för verksamhetens anläggningar.
Som gruppchef leder, planerar och utvecklar du verksamheten samtidigt som du ansvarar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med andra verksamheter och ett stort fokus på struktur, kvalitet och förbättringsarbete.
Arbetet utförs huvudsakligen på plats i Ulvsunda (Bromma) och Högdalen. Uppdraget inleds utan möjlighet till distansarbete.
🚀 Arbetsuppgifter
👥 Leda, coacha och utveckla en grupp om åtta medarbetare.
📊 Planera, prioritera och följa upp verksamhetens mål och leveranser.
💰 Ansvara för budget, prognoser, ekonomisk uppföljning och resursplanering.
📈 Driva verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och effektivisering.
🤝 Stödja enhetschef i taktiska frågor och verksamhetsplanering.
📑 Säkerställa att processer, styrmodeller och riktlinjer efterlevs.
🔄 Samverka med andra verksamheter och stödjande funktioner.
🏗️ Representera gruppen i interna och externa forum.
🌱 Säkerställa en god arbetsmiljö, hög kvalitet och medarbetarnas utveckling.
✅ Ansvara för verksamhet, personal och ekonomi enligt delegation.
✅ Din profil
Vi söker dig som är en mycket erfaren chef med dokumenterat gott ledarskap och vana att leda komplexa verksamheter genom förändring och utveckling. Du arbetar självständigt, skapar förtroende och har förmåga att växla mellan strategiska, taktiska och operativa perspektiv.
Obligatoriska kompetenser
Minst 10 års erfarenhet som chef med ansvar för personal, ekonomi, budget, prognoser och arbetsmiljö.
Minst 5 års erfarenhet från offentlig verksamhet, varav minst 3 år i chefsroll.
Erfarenhet av entreprenadprocesser.
Erfarenhet av omorganisationer, förändringsledning och implementering av nya arbetssätt.
Erfarenhet som affärs- och avtalsansvarig.
Relevant universitets- eller högskoleexamen inom naturvetenskapligt område (examensbevis ska kunna bifogas).
Mycket god svenska i tal och skrift.
Giltigt B-körkort.
Meriterande färdigheter
Erfarenhet inom vatten-, avlopps-, miljö- eller hållbarhetsområdet.
Erfarenhet från Stockholm Vatten AB.
Erfarenhet som chef inom kommunal VA-verksamhet.
Mycket god engelska i tal och skrift.
⭐ Personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strategisk och analytisk med förmåga att växla mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete.
Strukturerad, affärs- och resultatorienterad.
Trygg, beslutsför och har hög integritet.
Kommunikativ och pedagogisk med god samarbetsförmåga.
Relationsskapande och skicklig på att bygga förtroende.
Utvecklingsorienterad och drivs av förbättringsarbete.
Praktisk information
Omfattning: 100 %
Uppdragsperiod: September 2026 – september 2027
Placeringsort: Bromma (Ulvsunda) och Högdalen
Arbetsform: Arbetet sker på plats och inledningsvis finns ingen möjlighet till distansarbete.
Möjlighet till förlängning finns.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040981-2093074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9997372