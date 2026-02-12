Interim enhetschef till vård- och omsorgsboende
Har du tidigare arbetat som enhetschef på vård- och omsorgsboende och söker nu nya möjligheter? Vill du stötta upp en verksamhet under en period och säkerställa att hyresgästernas behov tillgodoses på bästa möjliga vis? Då har vi tjänsten för dig!
Bolaget ansvarar för att tillhandahålla individuellt behovsprövade insatser och allmänt riktade insatser enligt socialtjänstlagen för äldre människor som behöver stöd och service på grund av ålder. Bostad i en särskild boendeform, hemtjänst och dagverksamhet respektive öppna verksamheter så som träffpunkter är exempel på individuellt behovsprövade insatser respektive allmänt riktade insatser.
Som enhetschef ansvarar du för att hyresgästernas behov av vård- och omsorg samt service tillgodoses. Du har ekonomi-, medarbetar- och arbetsmiljöansvar. Tillsammans med medarbetarna skapar du en dynamisk och god arbetsmiljö som präglas av ett tillitsbaserat ledarskap.
Du ingår i områdets ledningsgrupp bestående av verksamhetschef och övriga enhetschefer för vård-och omsorgsboendena i stadsområdet. Till ditt stöd har du förvaltningens olika stödfunktioner såsom ekonomi, kommunikation och HR.
Som chef ser vi att du är tydlig med vad uppdraget är och tillsammans med medarbetarna lägger du upp arbetet på ett bra sätt och skapar goda arbetsförutsättningar. Du är lyhörd för behov hos de verksamheten är till för och engagerar dina medarbetare i kvalitetsarbete och den nyttan som görs för målgruppen. Du är öppen för förändringar, tar aktivt tillvara de möjligheter utveckling ger och undanröjer hinder för medarbetarna att tänka nytt.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% med placering i Hovås. Arbete kan förekomma på dagtid, kvällstid och helg. Start för uppdraget är omgående och kommer att fortlöpa till 2026-08-31, med chans till förlängning i ytterligare 3 månader. .
Då detta uppdrag är inom offentlig sektor viktigt att du på ett tydligt sätt redogör för hur du uppfyller kraven som listas nedan under rubriken "kvalifikationer" för att vi ska kunna ta dig vidare i processen. Ifall detta ej är tydligt kommer vi ej ha möjlighet att ta dig vidare i processen.. Intervjuer kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Ansvar: Du har fullt ekonomi-, medarbetar- och arbetsmiljöansvar för din enhet.
Ledarskap: Du företräder arbetsgivaren och inspirerar dina medarbetare till lärande, utveckling och delaktighet i kvalitetsarbetet.
Samverkan: Du ingår i stadsområdets ledningsgrupp och samarbetar tätt med verksamhetschef, övriga enhetschefer samt stödfunktioner inom HR och ekonomi.
Utveckling: Du driver verksamheten mot uppställda mål och säkerställer att lagar, avtal och policyer efterlevs. Kvalifikationer
Högskoleutbildning med minst 120 högskolepoäng inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap. Alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Tidigare erfarenhet av att arbeta som enhetschef inom liknande verksamhet
God kunskap om Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
