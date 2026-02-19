Interim Enhetschef Hemtjänst
2026-02-19
Om uppdraget
På detta interimsuppdrag förvaltar du och upprätthåller rollen som enhetschef inom hemtjänsten. Du leder, motiverar, organiserar och utvecklar verksamheten utifrån mål, lagar, riktlinjer och policy. Du skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras.
Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för enheten. Som stöd i ditt arbete har du arbetsledare, samt tillgång till personal- och ekonomifunktioner, samt bra verksamhetssystem.
Du ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och egenkontroller. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet på enheten där teamkänsla och delaktighet genomsyrar arbetet.
Du ingår i ledningsgruppen för sektionen ordinärt boende, tillsammans med övriga enhetschefer och sektionschef. I ledningsgruppen bidrar du aktivt till kontinuerlig verksamhetsutveckling.
Du har ca 35-37 medarbetare.
I uppdraget kan det bli aktuellt med att beredskap "chef i beredskap" där du vid 2-3 tillfällen under ett år har en beredskapsvecka där finns tillgänglig för arbetsledningsfrågor under kvällar, nätter och helger.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Socionomutbildning eller motsvarande likvärdig utbildning.
1-2+ års chefserfarenhet inom Hemtjänst med personal och budgetansvar.
God kunskap om lagrum som styr verksamheten SOL.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare genom nära samverkan med dina medarbetare.
Du har god kommunikationsförmåga.
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag på heltid som förväntas starta 9 mars och pågå till 9 september. Du förväntas arbeta på plats, distansarbete kan förkomma vid särskilda tillfällen i övernskommelse med närmsta chef.
Uppdraget kan komma att förlängas som längst 3 månader efter uppdragets slut.
Bra att veta om processen
Urval sker löpande och intervjuer hålls med Jurek under v.9.
Intervju hos kund sker 2-3 mars. Publiceringsdatum2026-02-19Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus via email livija.bekkhus@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
