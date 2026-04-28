Interim Ekonomiansvarig / Senior Ekonomikonsult - Mölndal
serveOffice ab / Redovisningsekonomjobb / Mölndal Visa alla redovisningsekonomjobb i Mölndal
2026-04-28
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos serveOffice ab i Mölndal
, Göteborg
, Alingsås
, Falköping
, Nässjö
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en senior ekonomikonsult för ett interimuppdrag på 100 % hos ett av våra portföljbolag i Mölndal. Uppdraget sträcker sig över 5-7 månader och löper parallellt med en pågående rekrytering av en permanent ekonomichef.
Bolaget är en B2B-distributör inom sin bransch med en omsättning på ca 150 MSEK och ca 15 anställda. Verksamheten importerar varor primärt från Asien och Europa, håller ett fysiskt lager i Mölndal och säljer till återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten är lagerintensiv - lagerhållning, importflöden och fysisk distribution är kärnan, inte ett stöd till kärnan.
Den person vi söker måste ha arbetat i en liknande miljö - ett medelstort bolag med fysiskt lager, import från flera länder och försäljning till andra länder, där tullhantering mot Tullverket och kontakt med utländska skattemyndigheter är en del av den dagliga verksamheten.
Uppdragets etapper
Etapp 1 - Överlämning (maj) Konsulten börjar snarast möjligt i maj och arbetar sida vid sida med avgående ekonomiansvarig under minst ett bokslut. Konsulten måste aktivt ta för sig, ställa frågor och dokumentera. En passiv lyssnare löser inte överlämningen.
Etapp 2 - Drift och stabilisering (juni-september) Konsulten tar fullt ansvar för ekonomifunktionen och utför samtliga löpande uppgifter. Under denna period realiseras förbättringar som stärker stabiliteten och underlättar onboardingen av nästa ekonomichef.
Etapp 3 - Förberedelse inför permanent tillträde (september-november) Konsulten levererar ett strukturerat underlag med dokumenterade rutiner, uppdaterade processer och prioriterade rekommendationer kring systemåtgärder och digitalisering.
Ansvarsområden
Löpande bokföring, månads- och kvartalsavslut, balansavstämningar och periodiseringar
Momsdeklarationer SE/NO/DK, Intrastat, SCB samt kontakt med relevanta myndigheter
Tullhantering och importdokumentation mot Tullverket, beräkning av landed cost
Uppföljning av leveranser, kontakt med fraktbolag samt uppdatering av artikelpriser i systemet
Bankbetalningar och administration av valutaterminer
Löpande lönehantering och rapportering till Skatteverket
Månadsrapportering till VD och ägarbolag
Processdokumentation och stöd i pågående Transfer Pricing-arbete
Obligatoriska krav
Tillgänglig inom max två veckor
Daglig närvaro i Mölndal
Självständig operativ erfarenhet från svensk SME-miljö - helhetsansvar för ekonomifunktionen
Erfarenhet från lagerintensiv verksamhet med försäljning till flera länder
Praktisk erfarenhet av tulldeklarationer och både import- och exportprocesser mot Tullverket
Hela redovisningsflödet från löpande bokföring till månadsavslut
Koncernkontakt - praktisk förståelse för intercompany-transaktioner och mellanhavanden
Erfarenhet av artikelregister och prisuppdateringar i affärssystem
Bred systemvana - har arbetat operativt i flera affärssystem och förstår att logiken skiljer sig mellan system
Starkt meriterande
Erfarenhet av lönehantering
Momsdeklaration specifikt för Norge och/eller Danmark samt kontakt med utländska skattemyndigheter
Erfarenhet från PE-ägt eller investmentbolagsstruktur
PowerBI eller liknande BI-verktyg
Transfer Pricing - förståelse och dokumentation
Arbete med interna kontroller
Erfarenhet från affärssystemet Standard ERP by Hansa Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Serveoffice AB
(org.nr 556418-1492), https://serveoffice.se/
123 45 MÖLNDAL Kontakt
VD
Kristian Beckman kristian.beckman@serveoffice.se +46703801755
9880858