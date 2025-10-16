Interim Controller till dynamisk verksamhet i offentlig sektor
2025-10-16
Har du erfarenhet av redovisning, bokslut och verksamhetsstyrning? Nu söker vi en trygg och självgående interim controller till en dynamisk B2B-verksamhet i offentlig sektor - med placering i Lund.
OM TJÄNSTEN
Vi söker en självgående och trygg interim controller till en dynamisk och samhällsnära verksamhet i Lund. Uppdraget är en del av en pågående omställning där du kommer att spela en nyckelroll i det ekonomiska arbetet under en övergångsperiod. Du kommer arbeta nära ledningen och fungera som ett viktigt stöd i frågor som rör redovisning, bokslut och verksamhetsstyrning. Detta är ett uppdrag på 6 mån (med chans till förlängning) med omgående start.
Rollen kräver både operativ förmåga inom ekonomiområdet och strategisk höjd - du förväntas ta ansvar för bland annat årsbokslut, rapportering till chefer och ledning, samt bidra med underlag som stöttar verksamhetens ekonomiska beslut. Arbetet sker i en komplex miljö med flera intressenter, vilket ställer krav på struktur, samarbetsförmåga och kommunikation.
Du blir en del av ett mindre team där du rapporterar direkt till avdelningschefen. Arbetet sker på plats i Lund de första tre månaderna för att säkerställa en effektiv onboarding och ett nära samarbete med verksamheten.
Du erbjuds
En möjlighet att arbeta nära ledningen i en dynamisk och samhällsviktig verksamhet under en spännande omställningsperiod. Du får eget ansvar och inflytande över ekonomiarbetet, samtidigt som du verkar i en miljö med tillitsbaserat ledarskap och tydliga förväntningar. Du får en välstrukturerad introduktion och tillgång till kunniga kollegor samt möjlighet att bidra till utvecklingen av ekonomistyrning och rapportering i en organisation med stor samhällsnytta
Dina arbetsuppgifter
Som interim controller kommer du att ansvara för både löpande redovisning och mer kvalificerat ekonomiarbete med fokus på analys och verksamhetsstyrning. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med ledningen och andra funktioner inom organisationen.
• Ansvar för redovisning och bokslutsarbete, inklusive stöd inför årsbokslut
• Framtagning av ekonomiska underlag och analyser till chefer och ledning
• Rapportering både internt till verksamhetsansvariga och externt uppåt i organisationen
• Verksamhetsstöd med fokus på ekonomiska perspektiv, uppföljning och kravställning
• Bidra till utveckling av ekonomistyrning i en komplex B2B-liknande miljö inom offentlig sektor
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller likvärdigt
• Har minst 1 års erfarenhet i rollen som controller
• Har goda kunskaper inom redovisning och bokslutsarbete
• Har erfarenhet av rapportering och verksamhetsstöd
• Är flytande svenska i tal och skrift
• Har mycket goda kunskaper i MS Office (särskilt Excel)
• Har erfarenhet av analysverktyg som QlikView, Insikt eller Power BI
• Har erfarenhet av ekonomisystem såsom Unit4 ERP, Raindance, Visma eller liknande
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisationer
• Tidigare arbete i en verksamhet med flera intressenter och komplex rapporteringsstruktur
• Kunskap om ekonomistyrning i B2B-liknande miljöer
• Vana att stötta chefer i ekonomisk uppföljning och budgetarbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en dynamisk och respekterad aktör inom facility management, som nu befinner sig i en övergångsperiod och söker en driven Controller för att stärka teamet. Ersättning
