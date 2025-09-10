Intensivvårdssjuksköterska
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2025-09-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vi erbjuder dig ett spännande arbete i en högteknologisk miljö där du får arbeta tillsammans med en trygg, kunnig och positiv arbetsgrupp som präglas av god kommunikation och nära samarbete.
Intensivvårdsavdelningen är en utvecklings- och forskningsinriktad klinik med moderna lokaler och ny uppdaterad utrustning så som det digitala informationssystemet ICCA. Just nu pågår forskning om Postoperativt delirium på barn och det finns även en väl utvecklad post IVA mottagning. Avdelningen ligger långt fram inom flera område, bland annat inom ventilatorvård och kontinuerlig dialys. Hos oss har du möjlighet att påverka din egen utveckling då du har möjlighet att arbeta inom flera specialiteter. Det bidrar till en stimulerande och varierande arbetsmiljö.
Vi bedriver en verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik. Din roll är att arbeta teambaserat, tillsammans med läkare, undersköterska, fysioterapeut med fokus på patienten och dess anhöriga. Vi värnar om vår arbetsplatskultur som präglas av att vi ser varandra i arbetet, är vänliga och delar med oss av våra kunskaper. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till vårt goda arbetsklimat.
På avdelningen tillämpas en arbetstidsmodell som premierar tider som av medarbetarna betraktas som mindre attraktiva med en högre ersättning. Arbetstidsmodellen och individuell schemaläggning medför att medarbetarna i hög grad har möjlighet att påverka både sin arbetstidsförläggning och sin ersättning. Vi driver ett projekt med lägre veckoarbetstid för de som jobbar natt ner till 32 timmars arbetstid per vecka. Du kommer att få en individuell introduktion som är anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter. På avdelningen har vi ett delat ledarskap, vilket innebär att vi är två chefer som gemensamt ansvarar för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal.
Till dig som är intresserad av tjänsten och inte bor i Kalmar finns det en inflyttarlots i Kalmar kommun som hjälper dig som vill flytta hit, läs mer här.
Vill du veta mer om vad vår fantastiska region har att erbjuda? Läs mer på Flytta hit.
Vi hjälper dig att söka bostad, läs mer om förutsättningarna här.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och gärna har erfarenhet av akut-, operations- och/eller intensivvård. Du har en positiv inställning och är flexibel i både tanke och handling. Vi ser gärna att du som söker ser utvecklings- och förbättringsarbete som en naturlig del av ditt arbete då vi hoppas att du vill vara med och utveckla intensivvårdsavdelningen, genom att bidra med ditt kunnande och engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar din legitimation som sjuksköterska samt specialistbevis som intensivvårdssjuksköterska till din ansökan.
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Intensivvårdsavdelningen är en del av Anestesi- och intensivvårdskliniken och är en länsresurs med sju intensivvårdsplatser och två uppvakningsavdelningar med tillsammans 24 sängplatser. På avdelningen arbetar cirka 40 intensivvårdssjuksköterskor och 40 undersköterskor. Avdelningen har en allmän inriktning och servar hela sjukhuset. Vid kliniken bedrivs ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete, både inom omvårdnadsvetenskap och medicin.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Sofi Runberg, avdelningschef 010-3588773 Jobbnummer
9501534