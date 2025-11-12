Integrationsspecialister
2025-11-12
Vill du arbeta med moderna integrationslösningar i en komplex och samhällsviktig IT-miljö? KTH söker två integrationsspecialister med fokus på Javautveckling som vill bidra till framtidens infrastruktur och stödsystem för utbildning och forskning.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som integrationsspecialist kommer du bland annat arbeta med integrationer mot Ladok, det nationella systemet för utbildningsinformation och resultat, samt mot KTH:s centrala behörighetssystem. Rollen innebär även att utveckla flera nya integrationer i samband med införandet av nya system på KTH. Teamet behöver därför förstärkas med 2 integrationsspecialister för att möta dessa behov.
I rollen kommer du att:
Designa och bygga Javabaserade integrationslösningar.
Arbeta främst i molnbaserade miljöer i Azure med fokus på automatisering genom moderna CI/CD-pipelines.
Samarbeta nära andra team för att säkerställa stabila, säkra och långsiktiga integrationslösningar.
Delta i incidenthantering.
Om avdelningen/enheten
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning. KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling
Med cirka 150 medarbetare organiserade över fyra specialiserade enheter erbjuder vår IT-avdelning en stödjande och berikande miljö där du kan trivas både professionellt och personligt. Du kommer att tillhöra systemutvecklingsenheten som i dag har omkring 60 medarbetare i roller som systemutvecklare, teamledare, UX-designers, tjänstedesigners och IT-specialister.
Teamet
Integrationsteamet, som är en del av systemutvecklingsenheten, utvecklar och förvaltar verksamhetskritiska integrationslösningar. I denna roll kommer du att samarbeta nära med ett team av 4 experter för att utveckla och hantera kritiska integrationslösningar som förstärker KTHs uppdrag att utbilda, forska och skapa samhällsvärde. KvalifikationerKvalifikationer
- Relevant akademisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
- Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av Javautveckling.
- Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av integrationsarbete.
- Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av integrationsutveckling i molnmiljöer.
- Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet av API-utveckling.
- Minst 3 års aktuell arbetslivserfarenhet från modern CI/CD pipeline.
- Flytande i svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs för det dagliga arbetet.
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du arbetar strukturerat och är kvalitetsmedveten, med fokus på hållbara och tillförlitliga lösningar.
Meriterande
- Kompetens inom Azure DevOps.
- Kompetens inom Azure Functions.
- Kompetens inom Container-baserade applikationer
- Kompetens inom Message Queue-arkitektur.
- Kompetens inom Apache Camel eller liknande integrationsplattformar
- Erfarenhet inom Spring Boot och andra Spring-ramverk.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
