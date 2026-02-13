Integrationsspecialist till Connecting Stockholm
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Om rollen
Vill du arbeta med moderna integrationslösningar i Microsoft Azure och vara en nyckelperson i vår fortsatta digitaliseringsresa? Nu söker vi en Integrationsspecialist som vill bidra med teknisk expertis, driva utveckling framåt och vara en del av ett engagerat team.I denna roll blir du en del av vårt utvecklingsteam som idag består av tre utvecklare två med fokus på integrationer och en med specialisering inom systemutveckling/fullstack. Teamet arbetar tätt tillsammans med vårt BI-team, som tillhör samma grupp. Tillsammans formar vi tekniska lösningar som skapar värde för hela verksamheten.Här får du arbeta i en tekniskt stark miljö, med korta beslutsvägar och möjligheten att påverka både integrationsarkitektur och arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Integrationsspecialist ansvarar du för att designa, utveckla och förvalta skalbara och robusta integrationslösningar i Azure. I ditt ansvar ingår bland annat att:
• Designa, utveckla och förvalta integrationslösningar i Microsoft Azure, t.ex. Azure Functions, Logic Apps, API Management och Service Bus
• Utforma och vidareutveckla API:er, integrationsmönster och dataflöden med fokus på kvalitet, säkerhet och skalbarhet
• Arbeta med Azure Integration Services (AIS) och bidra till standardisering och utveckling av integrationsplattformen
• Utveckla script, automationer och CI/CD-flöden (Azure DevOps eller GitHub Actions)
• Säkerställa god säkerhet som autentisering, auktorisering och API-skydd via Entra ID/Azure AD
• Arbeta med både nyutveckling och modernisering av befintliga integrationer
• Felsöka och optimera integrationer med hjälp av Azure Monitor, Application Insights och Log Analytics
• Delta i och bidra till etablering av principer, riktlinjer och best practices
• Dokumentera integrationslösningar och tekniska beslut
Kvalifikationer
Du är en person med god samarbetsförmåga, tar initiativ, arbetar strukturerat och har ett starkt kund-fokus. Du har:
• relevant utbildning inom systemutveckling eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av integrationsutveckling i Microsoft Azure
• Kompetens i C#/.NET, REST-API:er, eventdriven arkitektur och PowerShell
• Erfarenhet av CI/CD via Azure DevOps eller GitHub Actions
• Erfarenhet av övervakning och felsökning med Azure Monitor, Application Insights och Log Analytics
• Förståelse för säkerhetsprinciper (OAuth2, OIDC, Entra ID)
• Erfarenhet av att arbeta i agila team och driva arbete genom hela utvecklingsprocessen
• God förmåga att dokumentera
• Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Azure Integration Services (AIS)
• API-design (OpenAPI/Swagger)
• Infrastructure as Code (Bicep, Terraform eller ARM Templates)
Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid, 100%.
• Startdatum: Enligt överenskommelse.
• Placering: Stockholm
• Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder bland annat SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan urvalsfrågor och tester användas för att säkerställa en objektiv bedömning. Referenstagning, alkohol- och drogtest samt eventuell bakgrundskontroll kan genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor kontakta rekryteringen via rekrytering@connectingstockholm.se
