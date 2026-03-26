Instruktörer Skoljordbruk
2026-03-26
Vi söker en eller flera instruktörer till vårt skoljordbruk på Gotland Grönt Centrum AB
Gotland Grönt Centrum utvecklas och växer, därför söker vi nu nya medarbetare i vårt team!
Brinner du för mjölkkor och ungdomar? Välkommen att vara med och utveckla vårt skoljordbruk. Vi erbjuder dig ett variationsrikt och utvecklande arbete som instruktör där du får möjlighet att inspirera och lära ut dina kunskaper och erfarenheter till våra elever.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av den dagliga driften, praktiskt arbete i stallarna med mjölkkor och lamm som mjölkning, utfordring och dagliga rutiner, där även helgarbete ingår. Du behöver ha ett genuint intresse och erfarenheter inom mjölkproduktion och gilla utvecklingsarbete. Som instruktör på skoljordbruket arbetar du i ett nära samarbete med vårt team av instruktörer och lärare.
En stor del av arbetet utförs tillsammans med skolans elever. Instruktören leder eleven mot skolans kunskapsmål och säkerställer en utbildning som ger förutsättningar för eleven att kunna hantera ett framtida yrkesliv. Du kommer också att vara delaktig i att driva, utveckla och planera förnyelse av vårt skoljordbruk
Omfattningen är 100% men även deltid kan vara möjligt. Helgarbete ingår enligt schema. Tjänsten är en tillsvidaretjänst som normalt inleds med en provanställning under 6 månader. Vi har kollektivavtal.
Tillträde sker enligt överenskommelse eller så snart som möjligt.
Obs! Vi söker också instruktör inom maskinteknik, svets och växtodling.
Om dig
Vi ser gärna att du som söker har naturbruksutbildning, samt erfarenhet av yrkesmässig skötsel av mjölkkor och/eller andra vanligt förekommande sysslor inom lantbruket. Meriterande är om du jobbat som driftsledare eller haft ansvar för mjölkproduktion och vana av semin, avelsplanering och produktionsutveckling. Plus om du även har erfarenhet inom lammproduktion. Viktigt i tjänsten är att du har ett genuint intresse för att handleda ungdomar och vill möta, stötta och utveckla goda relationer till elever.
God samarbetsförmåga är avgörande samt förmåga att ta ansvar, arbeta strukturerat och metodiskt.
Du blir en viktig person när det gäller att skapa goda förutsättningar för elevernas framtida yrkesliv. Du kommer ingå i skolans skoljordbruksgrupp där vi tillsammans med lärarlag och övriga medarbetare driver utvecklingen av skolans verksamhet framåt. Ett positivt och framåt team där vi har kul på jobbet.
Körkort B för manuell växellåda krävs.
Om Gotland Grönt Centrum
Gotland Grönt Centrum AB är en utbildnings- och utvecklingsaktör inom de gröna näringarna med undervisning för både gymnasie- och vuxenelever. Vi bedriver undervisning inom naturbruksprogrammet med tre olika inriktningar, anpassad gymnasieskola inriktning skog, mark och djur, yrkespaket djurskötare inom lantbrukets djur samt vuxenutbildning inom naturbruk.
På gården bedrivs ett skoljordbruk med växtodling, djur och skog. Totalt brukas ca 260 ha åker och 123 ha skog. Ca 200 ha av åkermarken samt även mjölkkor och lamm är anslutet till KRAV. Vi har plats för 84 mjölkande som hålls i lösdrift med mjölkning i grop. Lammproduktionen består av 60 tackor av pälsras, Gotlandsfår. Vi har också ett djurhus med olika sällskapsdjur Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: info@grontcentrum.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör skoljordbruk".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Gotland Grönt Centrum AB (svb)
Gotland Grönt Centrum AB SVB
Ansvarig för utbildning och skoljordbruk
Maria Eriksson maria.eriksson@grontcentrum.se 0720-777650
