Instruktör
2026-03-20
Vill du koppla ihop land med hav och jobba med teknik i en dynamisk skärgårdsmiljö? Då är du rätt person för ledningsplutonen vid 1.marina basbataljonen.
Marinbasen söker en instruktör till ledningsplutonen vid Stab och trosskompaniet, 1.marina basbataljonen.
Som kollega på ledningsplutonen erbjuds du ett omväxlande och varierande arbete i en dynamisk verksamhet där du kan göra skillnad för Sveriges säkerhet.
Du har stora möjligheter att påverka din egen arbetsdag där anställningen innefattar flexibel arbetstid och erbjuder möjligheter till friskvård på arbetstid.
Rekryterande förband
1.marina basbataljonen är ett av Marinbasens stående krigsförband. De marina basbataljonernas uppdrag är att logistikförsörja marina enheter både från land och till sjöss, både i daglig verksamhet i ordinarie bas samt vid tillfälligt upprättade baser. Förbandet utbildar soldater och sjömän inom logistik, markstrid, eskort, spaning, samband och teknisk tjänst.
För att leda bataljonen finns en bataljonsstab som ska kunna gruppera dolt i terräng eller kvarter, med bibehållna ledningsmöjligheter. Bataljonen kan gruppera samlat eller utspritt över stora områden. Här behövs teknik som medger både robusthet och flexibilitet.
1.marina basbataljonens ledningspluton upprättar och betjänar ledningsplatsen för bataljonsstaben. Vi stödjer bataljonens ledning med samband till marinstaben men även till våra egna kompanier och sidoförband på land och till havs. Sambandet måste alltid fungera, året runt dygnet runt i alla väder. Just nu befinner vi oss i en större tillväxt och vi tillförs och övar med nya system kontinuerligt. Därför kan vi erbjuda dig en pågående yrkesutveckling med nya system och utbildningar. Din kompetens är en del av vår förmågeökning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja ledningsplutonchefen i lösandet av uppgift
• Träna och utbilda plutonens soldater
Kvalifikationer
• Genomförd yrkesofficersutbildning med inriktning ledning med godkänt resultat
• B-körkort
• Godkänd fysisk förmåga enligt FMFysSDina personliga egenskaper
Som person kan du ta egna initiativ, klara av att arbeta både självständigt och i olika gruppkonstellationer och detta ibland under lång tid med påfrestningar. Du är förtroendeingivande, noggrann och en god ambassadör för Försvarsmakten samtidigt som du har ett strukturerat arbetssätt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Det är viktigt för dig att bibehålla god hälsa och intresse av att upprätthålla din fysiska och psykiska förmåga.
Du har intresse för teknik och har ett gott säkerhetstänkande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om allas lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring vid ledningspluton eller radiolänkpluton
• Tidigare tjänstgöring som sambandsbefäl fartyg
• Militärt förarbevis på tung lastbil och personterrängbilÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde snarast eller enl. överenskommelse.
Arbetsort: Karlskrona
Befattningsnivå: Militär befattning, SO6/OF1
Resor förekommer i tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Öserg Niklas Andersson. Nås via FM växel 010-823 30 00.
Information om rekryteringsprocessen
Vid allmänna frågor om anställningen kontakta Tove Dahlquist via FM växel 010-823 30 00.
Fackliga företrädare
Officersförbundet, Johnas Mård
Försvarsförbundet, Jimmy Svensson
SACO, Mikael Olsson
SEKO, Andreas Emilsson
Samtliga nås via FM växel 010-823 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
