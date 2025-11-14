Installatörer inom fiber och koppar till Telecom Services
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Askersund Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Askersund
2025-11-14
, Laxå
, Kumla
, Hallsberg
, Motala
*
Tillsammans med vår kund Telecom Services söker vi dig som vill jobba med fiber och nätverk, gillar du dessutom omväxling och utmaningar - Då kan detta vara något för dig!Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Telecom Services har kontor i både Motala och Västervik och de jobbar inom två olika inriktningar.
Inriktning ett arbetar med fastighetsnät och FTTH. Här erbjuder de med egen personal, felsökning och byggnation av Cat6 och fibernät, fiberblåsning samt svetsning.
Inriktning två arbetarmed olika mobillösningar inom 2G,3G,4G och 5G.
Här erbjuder de kompetens för mobil byggnation och service/felsökning, detta för både inom och utomhuslösningar.
Även transmissionslösningar genom byggnation MW-links (Ericsson, Nokia, Nec men även andra märken)
Inom FTTH erbjuds projektledning, arbetsledning, TRV-planer, skyltansvarig och svetsning.Dina arbetsuppgifter
Arbetet utförs självständigt i fält i arbetslag om 1-2 personer på olika anläggningar runt om i Sverige. Arbetet utförs främst i Östergötland och Småland men jobb på andra orter inklusive övernattning kan förekomma.
Lön enligt gällande kollektivavtal.
Heltid måndag - fredag med reservation för övernattning på annan ort.
Anställningen inleds hos oss på Montico och efter 6 månader finns det för rätt person goda möjligheter att bli övertagen av kund.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är energisk, drivande och lösningsorienterad. Du har 3-årigt gymnasium inom el/teknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal som skrift, god datavana samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har B-körkort för manuell bil, har du BE-behörighet ses det som meriterande. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10983". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Frida Eriksson frida.eriksson@montico.se 0142655108 Jobbnummer
9606224