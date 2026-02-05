Installationsledare
Vill du ha en samordnande nyckelroll där du är med och skapar hållbara och tekniskt välfungerande lösningar i samhällsviktiga byggprojekt?
Trivs du i en roll med många kontaktytor där du bidrar till att helheten fungerar? Då kan rollen som Installationsledare på NCC vara nästa steg för dig.
Hos oss får du en central position i projekten och arbetar nära både kollegor och samarbetspartners för att utveckla framtidens tekniska installationslösningar - från tidiga skeden till färdig byggnad.
Tjänsten som Installationsledare
I rollen som Installationsledare ansvarar du för samordning av installationer genom hela projektet, både i projekterings- och produktions skedet. Du arbetar tätt tillsammans med projektledning, projektering, produktion och installatörer för att säkerställa att olika installationssystem fungerar tillsammans som en helhet. Du bidrar i anbuds- och projekteringsfaserna, följer upp kostnader och kalkyler kopplade till installation och är med och driver fram lösningar som är tekniskt genomförbara, byggbara och hållbara över tid. Du bidrar även aktivt i eftermarknadsskedet, exempelvis vid garantiärenden och energiuppföljning.
Rollen innebär ett samordnande ansvar för installationsfrågorna i projektet där är ditt ledarskap, din struktur och din kommunikationsförmåga avgörande för att lyckas.
Vi söker dig som har ett skarpt öga för både teknik och konstadseffektiva lösningar, och som trivs i en roll där samarbete, problemlösning och helhetsperspektiv är avgörande.
Om Avdelning Building Örebro/ Värmland
Avdelning Örebro/Värmland är en stark och etablerad aktör på marknaden, särskilt när det gäller stora och komplexa byggprojekt med höga säkerhetskrav. Just nu arbetar vi med flera projekt, bland annat Nobelbadet och Skebäck Vårdcentral.
Hos oss får du en varierad och utvecklande vardag. Inom vårt geografiska område driver vi en bred mix av projekt - från bostäder och kontor till industrilokaler, skolor, badhus, sjukhus och säkerhetsklassade byggnader för både privata och offentliga kunder.
Vi är lokala och har stort mandat i avdelningen, samtidigt som vi har en stor organisation i ryggen där vi drar nytta av hela NCC:s expertis. Det är en trygghet att veta att mycket samlad kompetens finns nära till hands.
Din profil som Installationsledare
Vi söker dig som har erfarenhet som installationsledare eller från en liknande samordnande roll, exempelvis som konsult, entreprenör eller projektledare. Du har kunskap inom ett eller flera installationsområden, såsom VVS, styr, ventilation eller el, och ett genuint intresse för installationsfrågor. Erfarenhet från byggbranschen är meriterande.
Du har gärna arbetat med samordning i projekt och har en god förståelse för konstadseffektiva lösningar och kostnadsstyrning.
Som person är du kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Du kan se helheten i komplexa projekt där många specialister och intressen möts, och du bidrar till att säkerställa att slutprodukten håller hög kvalitet samt att installationslösningarna är hållbara ur både klimat- och långsiktigt perspektiv.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och din samarbetsförmåga.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, och är placerad på vårt kontor i Karlstad eller Örebro. Man arbetar med projekt i hela avdelningens geografi, varför krav på körkort B finns.
Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
NCC erbjuder

NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av utbildningar samt andra personalförmåner via vår förmånsportal NCC Benefits. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lana Haddad, HR Specialist på lana.haddad@ncc.se
Urval sker löpande dock är sista ansökningsdagen den 6 mars 2026.
Välkommen med din ansökan!
Heltid Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Arbetsgivare NCC AB (org.nr 556034-5174)
NCC
