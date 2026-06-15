Installationselektriker
Linback El AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-06-15
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LINBACK EL AB söker en installationselektriker till vår installationsverksamhet. Arbetet omfattar elinstallationer i byggnader och sker enligt gällande föreskrifter och branschstandard.Dina arbetsuppgifter
Som installationselektriker kommer du att arbeta med:
Elinstallationer i byggnader
Installation av kraft och belysning
Installation och anslutning av relaterade elsystem
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetet utförs inom ramen för företagets installationsverksamhet.Kvalifikationer
Utbildning inom el eller motsvarande kompetens
Alternativt pågående utbildning inom el
Intresse för installationsarbete
Förmåga att arbeta självständigt och i team
B-körkort – meriterandeSå ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan via Platsbanken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: office@linback.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linback El AB
(org.nr 559545-6673) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962826