Installationselektriker
2025-08-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Kramfors
, Sollefteå
Om tjänsten
Vi söker nu installationselektriker för omgående start, för kunds räkning i Umeå.
Du är med fördel bosatt i närregionen, men kan också vara intresserad av reseuppdrag.
Arbetet avser installation, kompletteringar mm, vid om- och tillbyggnation av kriminalvårdens anläggningar.
Arbetstider: måndag-fredag
Tillträde omgående för rätt personProfil
Du som söker har relevant utbildning som elektriker och har fått arbetslivserfarenhet som andraårsmontör och uppåt.
Du innehar ECY-certifikat eller liknande.
Liftkort och fallskydd etc, är meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Elektro AB är ett bemanningsföretag som är specialiserat på uthyrning av elektriker till bygg och industriprojekt.
Vi erbjuder både lokala- och resejobb i Sverige och Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett Elektro AB har kollektivavtal med Elektrikerförbundet och är certifierade enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
