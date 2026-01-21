Inspektörer mot välfärdskriminalitet
Vill du vara med och bekämpa välfärdsbrottslighet? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker inspektörer som gör skillnad för vård och omsorg inom området välfärdsbrottslighet. Vill du bli en av oss och arbeta med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och förekomsten av oseriösa och kriminella aktörer? Tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor bidrar du i vårt viktiga arbete. Vi söker inspektörer med placering vid IVO:s kontor i Stockholm.
Om jobbet
Som inspektör på IVO får du en central roll i arbetet med att motverka välfärdsbrottslighet. Du får ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär både granskning, analys, bedömning och sammanställning av data.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå i att genomföra ägar- och ledningsprövningar/lämplighetsprövningar av bolag med tillstånd från IVO att bedriva verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Så småningom kan även verksamheter inom andra områden, t.ex. tandvård omfattas. Detta innebär att granska huruvida dessa bolag uppfyller kraven på lämplighet, insikt och ekonomiska förutsättningar. I arbetsuppgifterna ingår även att svara på remisser, skrivelser och ingå i olika projektgrupper.
Tjänsten är både utmanande och betydelsefull, där du kommer att bidra till att skapa en tryggare och säkrare vård. Arbetet innebär interna och externa kontakter med IVO:s samtliga avdelningar och samverkande myndigheter. IVO är en organisation i utveckling och på sikt kan ditt arbetsområde komma att förändras i takt med att IVO får nya uppdrag, prioriteringar och instruktioner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering i Stockholm. Tjänsteresor kan förekomma i tjänsten.
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning inom relevant område, t.ex. ekonomi, statsvetenskap, socialt arbete, juridik eller liknande som bedöms relevant
• erfarenhet av att analysera och strukturera stora mängder information
• flerårig aktuell erfarenhet av utredningsarbete gärna inom offentlig förvaltning
• hög digital mognad och goda kunskaper i Officepaketet
• mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Du har ett genuint intresse för att göra vården och omsorgen säkrare. I rollen som inspektör behöver du vara självständig, kunna prioritera och arbeta systematiskt. Du är en trygg person med hög integritet och en god självkännedom. Du har en god förmåga att ta till dig nya kunskaper och arbetsuppgifter. Din etiska kompass är stark och du agerar i enlighet med rutiner och regelverk. Arbetet förutsätter att du är lyhörd, öppen för att ta in och dela ny information och är tydlig i din kommunikation. Rollen förutsätter en god samarbetsförmåga där du bidrar till ett öppet arbetsklimat.
Vi lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• erfarenhet av att arbeta med att motverka välfärdbrottslig och oseriösa aktörer
• kunskap om ägar- och ledningsprövning/lämplighetsprövning
• erfarenhet av att arbeta i offentlig förvaltning
• erfarenhet och kunskap om regelverk inom IVO:s verksamhetsområden
• erfarenhet av utredningsarbete av ekonomisk och juridisk karaktär.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald. Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna. Ansök senast den 10 februari 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
Avdelning Öst är en tillsynsavdelning med placering i Stockholm.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
