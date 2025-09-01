Inside Sales, Coatings & Construction, Imcd Nordic
2025-09-01
IMCD rekryterar två medarbetare till Inside Sales, Coatings & Construction i Malmö, Sverige.
Om tjänsterna:
Rollen innefattar orderhantering och inköp med tillhörande logistik och säljstöd inom Coatings & Construction, en av våra nordiska affärsenheter. Du ansvarar för planering, hantering och uppföljning av order, inköp och mottagande av aviseringar från leverantörer och transportörer, tillsammans med tillhörande administrativa uppgifter. Du har ett nära samarbete med Sales Managers där ni tillsammans arbetar för att nå affärer genom snabb och tät uppföljning av projekt, prover och andra kundbehov.
Vi erbjuder:
Vi har en öppen och ärlig dialog med korta beslutsvägar. Vår arbetsmiljö präglas av en positiv atmosfär där allas åsikter är lika värdefulla och respekterade. Vi erbjuder en varierande roll där du koordinerar med kunder och internationella leverantörer. Du arbetar i en platt och flexibel organisation med närhet till beslutsfattande. Vår kultur betonar frihet under ansvar, och vi erbjuder möjligheter till utveckling och tillväxt. Tjänsterna är baserade på vårt nordiska huvudkontor i Malmö.
Kompetens och erfarenhet:
Du har gärna viss erfarenhet av säljsupport och logistik inom B2B. Alternativt har du nyligen avslutat en högre utbildning med kommersiell/logistikinriktning.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav. Det är meriterande (men inte nödvändigt) om du även behärskar andra nordiska språk, både i tal och skrift.
Vi söker en person som trivs i en flexibel och föränderlig miljö, deltar aktivt i det dagliga arbetet och bidrar med initiativ och engagemang. Erfarenhet av större affärssystem och goda datakunskaper är nödvändigt.
Du har en god affärsmässig/ekonomisk förståelse och kommunicerar naturligt och korrekt. Rollen kräver en hög grad av självständighet, vilket innebär att du är duktig på att planera och prioritera arbetsuppgifter med ett starkt ansvarstagande.
About IMCD Group
We are IMCD Group, a leading global distribution partner and formulator of specialty chemicals and ingredients. At IMCD, everybody is equally important: customers, suppliers, and employees. We are driven by our values: Partnership, freedom to act, entrepreneurship, integrity & trust, and financial discipline.
Today, we have operations in over 70 countries, where we successfully combine local knowledge with global expertise to obtain sustainable results. IMCD is a strong, innovative business partner and accelerator of solutions for suppliers and producers of consumer, industrial and durable goods in diverse business sectors. Our commercial excellence and solid operational structure facilitate healthy growth. We are committed to delivering value and acting responsibly. As we grow, we keep our founders' entrepreneurial spirit intact, creating a world of opportunity. IMCD Nordic operates in the Nordic and Baltic countries.
Startdatum: Så snart som möjligt, med hänsyn till eventuella uppsägningstider
Anställningstyp: Två tjänster med tillsvidareanställning som inleds med 6 mån provanställning
Ansök senast: 28 September, men urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt
Frågor?
Kontakta:
Xoan Au, Business Unit Manager Coatings & Construction, +46 703167509
Elin Bergfjord, HR Manager, +46 703167064
Välkommen med din ansökan!
