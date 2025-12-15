Insats-/bevakningssoldat AMF4
2025-12-15
Om enheten
Bevakningskompaniet arbetar skarpt dygnet runt, 365 dagar om året med huvuduppgiften att skydda och bevaka Göteborgs Garnison samt tillhörande skyddsobjekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet som insats-/bevakningssoldat innebär tjänst under dygnets alla timmar och sker till huvuddel som passtjänst. Arbetet präglas av intensiva perioder med efterföljande längre sammanhängande ledighet.
• Ansvarar för säkerhet och ordning inom garnisonen
• Genomför patrullering och insatser mot objekt inom garnisonen
• Kamera-/sensor- och larmövervakning
• Genomför patrullering och insatser mot FM anläggningar och skyddsobjekt utanför garnisonen.
• Transportskydd
Kvalifikationer
• Genomförd VPL/GMU, med godkända vitsord
• Markstridskompetens
• Utbildning automatkarbin 5 C/D
• Körkort B
• Utbildad skyddsvaktDina personliga egenskaper
I rollen som insats och bevakningssoldat behöver du kunna ta ansvar för säkerhet och ordning. Det ska falla sig naturligt för dig att samverka, upplysa och tillrättavisa individer/grupper. Detta ställer krav på att du kan inge förtroende, agera och ta initiativ samt samarbeta med övriga i gruppen. Du är ansvarstagande och lösningsorienterad samt du ska kunna tempoväxla under dygnets alla timmar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Brukare pistol 88
• Förarbevis minibuss/lptgb/Pb/Llb
• Militärpolis
• Tidigare anställning inom Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida).
Övrigt
Test-/intervjudag: Om vi ser dig som en lämplig en kandidat för tillsätta en av tjänsterna så kommer du bli kallad på en test-/intervjudag den 17/1 -26
Anställningsform: GSS/K-tjänst med en tidsbegränsad anställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Sökande som inte uppfyller kravprofilen undanbedes.
Vid nyanställning tillämpar vi 6 månaders provanställning.
Upplysningar om befattningen
Fj Martin Halldén, martin.halldén@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer, amf4-rekrytering@mil.se
Fackliga representanter
SEKO: Urban Hellqvist, urban.hellqvist@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se of-amf@mil.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO, saco-gbg@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande senast 2026-01-05:
• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
Kopior av:
• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning
• Skyddsvaktsbevis
• Civila betyg
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
