Inredningssnickare
Flexibel Personal Höglandet AB / Snickarjobb / Nässjö Visa alla snickarjobb i Nässjö
2026-01-23
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flexibel Personal Höglandet AB i Nässjö
, Eksjö
, Jönköping
, Vimmerby
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Flexibel Personal söker finsnickare med känsla för detaljer till husfabrik i Eksjö
Vi söker dig som vill vara med och färdigställa våra moduler, sätta lister, garderober, trappor, kök mm i fabriken
Du kommer arbeta tillsammans med 3 andra i teamet men måste kunna arbeta självständigt och noggrant men ändå hålla tempot uppe
Svenska i tal och skrift är ett skall krav
Arbetet är dagtid
Du börjar som inhyrd men för rätt person kan de övergå till en anställning på företaget.
Stora möjligheter att avancera inom företaget det är bara din vilja som sätter gränsen
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Träarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexibel Personal Höglandet AB
(org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta
)
571 00 NÄSSJÖ Arbetsplats
Flexibel Personal AB Jobbnummer
9702754