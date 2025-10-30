Innovationsledare Mobilitet
Vill du driva framtidens mobilitetslösningar för ett hållbart Skåne?
Innovation Skåne söker en Innovationsledare inom mobilitet som vill leda utvecklingen mot ett mer hållbart och smart transportsystem. Här får du använda din förståelse för mobilitet, teknik och samhällsförändring för att bidra till framtidstro och ökad livskvalitet i Skåne - genom Innovation!Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Innovation Skåne möter de utmaningar som Region Skåne står inför med hjälp av innovation. Vår roll är att leda och främja innovationsprocesser inom mobilitet, hälsa och AI, skapa starka samarbeten och säkerställa att lösningar implementeras för att öka tillgänglighet, kvalitet, effektivitet och hållbarhet i Skåne. Läs mer om oss på: innovationskane.com.
Om rollen:
Som innovationsledare inom verksamhetsområde Mobilitet får du möjligheten att arbeta inom ett av framtidens mest dynamiska och betydelsefulla områden! Du blir en del av ett team som leder och utvecklar projekt i nära samarbete med Region Skåne, där till exempel Skånetrafiken är en viktig aktör. Vi söker dig som vill och kan driva innovation genom erfarenhet av innovationsmetodik, mobilitet och modern teknik. Du kommer att driva och medverka i mobilitetsprojekt. Detta kan innefatta att identifiera möjligheter, skapa koncept samt hjälpa till att utveckla och tillämpa mobilitetslösningar.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av innovationsledning, processledning eller förändringsledning.
• Förstår mobilitetssystemet - inklusive kollektivtrafik, delad mobilitet, logistik och infrastruktur.
• Har systemperspektiv och förmåga att se samband mellan teknik, beteende och samhällsutveckling.
• Har analytisk förmåga och gärna intresse för att arbeta med data eller effektuppföljning.
• Har kunskap om design thinking och har förmågan att facilitera workshops
• Har vana av samarbete med offentliga och privata aktörer, gärna i politiskt styrda miljöer.
• Är nyfiken på och har en del kunskap om teknik inom mobilitetsområdet, inklusive AI och förstår hur den kan förändra mobiliteten i samhället.
• Är bra på att bygga relationer, både med arbetskollegor och med olika typer av samarbetspartners.
• Är öppen för att prova nytt och vågar tänka annorlunda.
• Är driven och får saker att hända - både individuellt och i team.
Vi tror att du har:
• En universitetsutbildning inom ett relevant område, exempelvis inom mobilitet, innovationsledning, samhällsvetenskap med teknisk inriktning, ekonomi med fokus på digitalisering eller design och interaktion. Alternativt har du motsvarande arbetslivserfarenhet som gör att du kan arbeta strategiskt och operativt i en roll som kombinerar mobilitet, innovation, transformation och affärsmässighet.
• Konsulterfarenhet och/eller är utbildad innovations-/processledare alternativt projektledare - det vore ett plus!
Vi erbjuder:
• En kreativ och driven arbetsplats med drygt 40 kollegor som älskar innovation och arbetar gemensamt för att nå djärva mål
• En dynamisk miljö som uppmuntrar nytänkande och utveckling
• En professionell arbetsmiljö där vi strävar efter att samtliga insatser ska präglas av hög kvalitet
• Fokus på kvalitet och balans mellan arbete och fritid.
Övrigt:
• Språk: Svenska och engelska.
• Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
• Omfattning: Heltid (40 timmar i veckan), tillsvidaretjänst med provanställning 6 månader.
• Plats: Innovation Skånes kontor i Lund och Malmö.Så ansöker du
Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret på https://innovationskane.career.workspacerecruit.com
och bifoga ditt CV och personliga brev. Din ansökan önskar vi få senast den 17 november 2025
Blockera för eventuella intervjuer 19 och 21 november
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Lotta Holmqvist lotta.holmqvist@innovationskane.com
.
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
