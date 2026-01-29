Innovationsledare
2026-01-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Har du ett brinnande samhällsengagemang och gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med innovations- och utvecklingsarbete? Är du skicklig på att facilitera workshops, hålla i samtalsdialoger för att identifiera behov och utmaningar samt skapa nya innovativa lösningar på komplexa utmaningar? Gillar du även att nätverka och få till ett faktisk görande? Då kanske du söker oss och vi definitivt dig!
Vi söker en person med stor erfarenhet av att skapa förutsättningar för lärande, samverkan, utveckling, innovation och en god förmåga att hantera och engagera människor.
Tjänsten inom verksamheten Digitalisering och Innovation på Kommunledningskontoret har ett koncernövergripande uppdrag och fokuserar på att stötta, inspirera och utmana våra förvaltningar och bolag i arbetet med utveckling och innovation.
Rollen innebär att identifiera behov, samarbeta med olika kompetenser och roller i hela organisationen, skapa nya samarbeten och öka organisationens förmåga att arbeta strukturerat och kreativt med innovationsledning. Du kommer att facilitera framsynsprocesser, skapa förutsättningar för utforskande samtal och lärande, utveckla och stötta i olika innovationsarbeten, omvärldsbevaka och omsätta idéer till konkreta innovationsprojekt. Det handlar även om att följa upp innovationsarbetet så det gör nytta. Det kan handla om ekonomiska resultat, men också om andra effekter som ökad kundnöjdhet, effektivare processer eller starkare medarbetarengagemang. Rollen innebär också dialog och samarbete med Kalmar Science Park.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Examen på kandidatnivå från högskola eller universitet eller annan likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som kvalificerande. Exempelvis inom systemvetenskap, innovationsledning, digitalisering eller verksamhetsutveckling. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska och du har flerårig erfarenhet av arbete med innovations- och utvecklingsarbete inom större organisationer. Du har god erfarenhet av att arbeta med innovationsledning eller förändringsledning.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med innovationsarbete inom politiskt styrda organisationer.
• Erfarenhet av arbete inom tjänstedesign och arbete i kreativa digitala verktyg.
• Erfarenhet av att lyssna, analysera och förstå behov i samspelet mellan akademi, civilsamhället, näringslivet och offentlig sektor.
• Erfarenheter av att arbeta med strategisk framsyn, facilitera grupper genom framtidsscenarios och leda nätverk.
• Certifierad innovationsledare enligt ISO 56002.
Vi söker dig som är lyhörd, drivande och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt och pedagogiskt. Med förmåga att se helheten tar du ansvar för att strukturera ditt arbete och driva processer framåt från idé till genomförande. Du är motiverad, uthållig och ser till att dina åtaganden slutförs med goda resultat.
Du har god förmåga och ett intresse i att facilitera samtal, lyssna och förstå andras behov och utmaningar och snabbt förstå komplexa sammanhang och olika perspektiv.
Det är viktigt att du trivs med att arbeta i tvärfunktionella team där du bidrar med både analys och helhetsperspektiv. Rollen kräver god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt kunskap att anpassa idéer, koncept och budskap efter målgrupp.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
