Innesäljare- Ansök Utan Cv* - Online Fulfillment Sverige AB - Butikssäljarjobb i Lund

Online Fulfillment Sverige AB / Butikssäljarjobb / Lund2021-06-302021-06-30Tjänsten innebär försäljning via telefon till våra uppdragsgivares befintliga och nya kunder. Vi arbetar idag med flertalet uppdragsgivare inom B2C, B2B och bl.a inom försäkring, prenumeration och förlagsbranschen. Färdigheter i försäljning och service är inget man föds med däremot vet vi att vi kan ge dig verktygen för att utvecklas inom dessa områden.Som introduktion får du säljutbildning och tillsammans följer vi din utveckling på nära håll genom coachning och kontinuerlig feedback på arbetet du utför.Vårt lönesystem gör det möjligt för dig att påverka din lön genom ett provisionssystem, samtidigt som du har en hög garantilön enligt kollektivavtal med Unionen.Det finns stora möjligheter för dig som har viljan att växa med oss. Vi har lång branscherfarenhet(1993) och arbetar med flertalet stora och välkända varumärken/uppdragsgivare.ArbetsmiljöVi vill att du känner stor delaktighet och möjlighet att bidra till teamets framgång samtidigt som du kan påverka dina resultat och utvecklas som säljare. Som säljare på Online får du varje vecka nya utmaningar, både avseende vilka färdigheter du måste utveckla och vilka mål du ska uppnå. Vår målsättning är att du ska tycka det är roligt att gå till jobbet för att du trivs med dina kollegor, att ni tillsammans bidrar till varandras framgång genom individuella resultat och att du känner att du utvecklas i din professionella roll.Vi lägger stor vikt vid psykosocial och fysisk arbetsmiljö eftersom dessa faktorer är oerhört viktiga för att du skall trivas och må bra på din arbetsplats. Förutom att vi har aktiviteter i form av tävlingar, promenader, AW,s etc. så bjuder vi på kaffe, té och frukt varje dag. Dessutom har vi ofta gemensam frukost.IdagVi är ca 20 personer på TM-avdelningen. Det är väldigt stor variation i ålder, kön och erfarenheter vilket vi är glada för och vi hoppas att du ser det som en fördel också.Vem söker vi?Vi söker dig som är ansvarsfull och har en positiv inställning till försäljning. Vi vill att du är målinriktad och att du är positiv till mångfald, jämställdhet och värnar om allas lika värde. Det är en fördel om du är tävlingsinriktad men du behöver även klara av en motgång. Vi värdesätter alltid hög kvalité i våra samtal med kunder och vi ser därför att du är en person som alltid tänker på kundens bästa!Det absolut viktigaste för oss är vem du är som person och att du vill lära dig försäljning och service!Vi har kollektivavtal genom Unionen och är självfallet medlemmar i branschorganisationen Kontakta.Vi erbjuder ett flexibelt schema med varierande antal timmar per vecka(20-40 timmar per vecka), arbetstiderna är förlagda måndag-fredag mellan 08:15-16:45.Ansökan utan CV kommer behandlas om en videopresentation bifogas med din ansökan. Om du inte vill/kan bifoga en videopresentation och vill att din ansökan ska behandlas behöver du bifoga ditt CV.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-11Online Fulfillment Sverige AB5839416