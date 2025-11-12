Innesäljare VS Piteå
2025-11-12
På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.
På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" - vårt medarbetarlöfte till dig!
Om jobbet som Innesäljare
Som innesäljare hos oss på VS avdelningen i Piteå blir du en del av ett kompetent team som tillsammans driver och utvecklar vår försäljning. Som innesäljare blir du en nyckelperson i Sveriges största säljkår och kommer att få arbeta nära både kunder och kollegor.
Som innesäljare på Ahlsell är ett av dina viktigaste uppdrag att förstå kundens behov och skapa ett positivt kundbemötande. Du kommer dagligen att få jobba med:
• Ge bästa rådgivning och service till våra kunder kring produkter och lösningar
• Supportera kunder i produktval och orderläggning
• Skapa och följa upp offerter
• Kontakt med leverantörer
Är du den vi söker?
Vi hjälper till att dagligen lösa våra kunders problem och utmaningar, därför tror vi att det är viktigt att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga. I rollen som Innesäljare är en dag inte den andra lik och det är en fördel om du kan hålla många bollar i luften samtidigt. En av våra framgångsfaktorer är vårt samarbete inom Ahlsell, därför är det extra viktigt för oss att du trivs med att arbeta nära kollegor och kunder. Du har en god förmåga att både skapa och upprätthålla långsiktiga relationer samtidigt som du har ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från försäljning. Du har en god administrativ förmåga och är gärna tekniskt intresserad.
Därför ska du välja Ahlsell
Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell - du påverkar din egen väg framåt.
Vad händer nu?
På Ahlsell arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och vill att Ahlsell ska spegla våra kunder och samhälle. Därför strävar vi efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Tester kan förekomma som en del i vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.Vi läser ansökningarna löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, men senast 25-12-31
För frågor om tjänsten, kontakta rekryterande chef: Niclas Tornberg 070-2266096
Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon 072 716 98 31.
Varmt välkommen med din ansökan!
