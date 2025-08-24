Innesäljare till vår Retention- avdelning - Linköping
Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2025-08-24
Om tjänsten
Befintliga kunder sätts i fokus på avdelningen. Ditt främsta mål är att säkerställa att kunden är fortsatt säker och trygg i sitt hem. Inom avdelningen arbetar man med att omhänderta kunder som flyttar till nya bostäder (Flyttavdelningen), vill uppgradera sina äldre system till det nya Verisure konceptet (Change of Concept) samt Kundvård.
Vi jobbar med inkommande och utgående samtal till /från befintliga kunder.
Arbetstider måndag-fredag mellan 8:00-17:00.
Vi söker dig som är driven och gillar att arbeta mot uppsatta mål, som vill göra det lilla extra för våra kunder och som känner att en rörlig lön är motiverande.
Du har fullfört gymnasiet, har god datavana och trivs med att prata med kunder i telefon. För att lyckas i rollen krävs att du gillar ett högt tempo och är lösningsorienterad, viktigt är att du är en god lyssnare samt att du kommunicerar på ett tydligt och inspirerande sätt för att fånga och förvalta kundens intresse.
Vi erbjuder dig
* Påverka din egen lön genom fast grundlön samt konkurrenskraftig provisionsmodell
* Stora möjligheter att få utvecklas i ett globalt företag-flera av våra anställda har gjort fantastiska karriärsresor!
Mer om Verisure
Verisure är en ledande leverantör av professionellt övervakade larm. Vi har mer än 5,5 miljoner kunder i 17 länder i Europa och Latinamerika, 26 000 anställda och med över 36 års insikt, erfarenhet och innovation är vi på Verisure kända för våra innovativa produkter och tjänster.
Som anställd på Verisure är du en del i ett branschledande och innovativt företag med stark framåtanda där vi drivs av att göra skillnad på riktigt! I Linköping har vi vårt huvudkontor och säkerhetscenter där bland annat vår larmcentral, kundservice och säljorganisation finns. Runt om i landet har vi larmtekniker och säljare som dagligen träffar våra drygt 500.000 kunder som vi har i Sverige.
Ansvarig rekryterare: Anna Rondahl
Vid eventuella frågor om tjänsten anna.rondahl@verisure.se
Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail med tanke på GDPR.
Sista dag att ansöka är 31 augusti-2025
