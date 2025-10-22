Innesäljare till Ramirent
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Luleå
2025-10-22
Vill du vara med och bygga framtidens Norrbotten? Nu har du chansen att bli en nyckelspelare hos ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag - i en roll med mycket ansvar, frihet och långsiktig utveckling!
RAMIRENT är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag. Vi levererar maskin- och säkerhetslösningar till såväl byggbranschen som övriga industrier, med målet att öka säkerheten och effektiviteten ute på arbetsplatserna. Våra kundcenter finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Ramirent har verksamhet i nio länder (Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien och Polen) och tillhör sedan 2019 Loxamgruppen, Europas största och världens fjärde största maskinuthyrningsbolag.
Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad medarbetare till deras team i Norrbotten. Du blir en viktig del i ett mindre team om fem personer där varje individ har sin specialistroll. Här hjälps man åt, har högt i tak och arbetar nära både kunder och kollegor.
I rollen som innesäljare är du spindeln i nätet.
Du hanterar inkommande samtal och förfrågningar via både mejl och telefon, och ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till färdig offert och avtal. Du är ofta den första personen kunden möter, antingen bakom disken eller via telefon.
Det är en roll med stort ansvar, men också mycket frihet. Du anpassar erbjudanden efter varje kunds unika behov. Din arbetsdag är dynamisk och fylld av varierande uppgifter, snabba beslut och många kontaktytor.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du är en prestigelös person som gillar att ha många bollar i luften. Du är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med olika typer av människor - oavsett om det är hantverkare eller beslutsfattare.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av kundservice, försäljning eller liknande roll - gärna B2B
• Förmåga att ta ansvar för hela säljprocessen
• Stark administrativ förmåga och god struktur i ditt arbete
• Van att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsdagar
• God datorvana och gärna erfarenhet av att arbeta i affärssystem
• B-körkort (meriterande, men inte ett krav)
Har du dessutom branschvana eller erfarenhet av maskinuthyrning, bygg eller industri är det ett stort plus - men inget måste. Rätt inställning väger tyngre än en perfekt CV.
Denna rekrytering sköts av StudentConsulting, men anställningen sker direkt hos kund.
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Henna Vaalto på henna.vaalto@studentconsulting.com
.
Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Nordkalottvägen 1 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9569082