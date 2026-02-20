Innesäljare till Demex
Varför Demex?
Demex är ett välmående och expansivt bolag inom bygg- och stängsellösningar. Här har du chansen att kliva in i en social, snabbfotad och energifylld säljavdelning där tempot är högt och utvecklingskurvan ännu högre. Du blir en del av ett växande bolag där du snabbt får både stöd och möjlighet att påverka din egen prestation. För dig som får energi av kundkontakt, schyssta värderingar och tydliga mål är detta en perfekt start i karriären!
Din blivande arbetsplats
Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter. Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi lönsamhet för våra kunder. Vi tror att ärlighet är det bästa sättet att behandla kunder, leverantörer och affärskontakter. Vi kompromissar inte med vår integritet eller etik till förmån för vinst. Vi tror på värdet av att hjälpa andra och vi kommer alltid att sträva efter att vara ett stöd för våra anställda, affärskontakter och vårt samhälle.
Ditt nya uppdrag
Som innesäljare inom bygg blir du en viktig del av ett ungt och starkt säljteam där lagandan är central. Rollen präglas av värdeskapande kundkontakt, hög energi och en vardag där du hela tiden utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Du kommer bland annat att: * Arbeta med utgående samtal mot befintliga ringlistor * Presentera Demex produkter och boka in kundmöten (efter din onboarding) * Stötta utesäljarna i deras dagliga arbete * Skapa och följa upp enklare offerter * Bidra till teamets gemensamma mål
Om just dig
Den här rollen passar dig som har mycket energi, gillar kundkontakt och motiveras av tydliga mål. Du behöver inte ha erfarenhet av försäljning sedan tidigare - det viktigaste är din inställning, uthållighet och lagkänsla. Demex lägger ett stort värde vid dina personliga egenskaper och din potential för framtiden.
Vi tror att du: * Är socialt trygg och gillar att ta kontakt med nya människor * Trivs i ett högt tempo där du bidrar med positiv energi till teamet * Har ett naturligt driv och resultatorientering utan att tappa lagandan * Är lösningsorienterad och kommunikativ
Där kultur möter människa
Här erbjuds en kultur där energi möter ansvar, frihet och gemenskap. Innesäljarna stöttar man varandra, firar tillsammans och har en tydlig struktur som skapar trygghet i vardagen.
Som medarbetare får du: * Tydlig onboarding och en god introduktion * Ett stöttande team med dagliga och veckovisa avstämningar * Fin samverkan med andra funktioner och roller i bolaget - alla är lika viktiga
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du vill och kan bidra!
Jennie Meier - 0763 011 761 - jennie@navi.se
