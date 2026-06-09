Undersköterska till avd C5, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2026-06-09
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Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden. VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Undersköterska till avdelning C5 på Södertälje sjukhus:
Avdelning C5 är en internmedicinsk vårdavdelning med 20 vårdplatser. Vi tar bland annat hand patienter som drabbats av stroke, diabetes och kramper. I vårt trivsamma arbetslag är vi omkring 30 medarbetare som alla är här för patientens bästa. Vi arbetar i toppmoderna lokaler där alla patienter har enkelrum. Detta ger våra patienter en behagligare vistelse och dig som medarbetare en bra arbetsmiljö.
Som undersköterska arbetar du med patientnära arbete som innebär att du planerar och utför daglig omvårdnad av patienten tillsammans med övriga i teamet.
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss i vårt fantastiska team och vara med att vidareutveckla vår avdelning.
Dina personliga egenskaper:
Egenskaper vi värdesätter är personlig mognad, noggrannhet och ödmjukhet med gott bemötande till våra patienter och dina kollegor. Som person är du engagerad, positiv och lyhörd inför patienternas behov. Du besitter en empatisk förmåga och värderar att alltid sätta patienten först. Du kan arbeta strukturerat och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter när det behövs. Snabba tempoväxlingar ställer höga krav på gott teamarbete, varpå god samarbetsförmåga är viktigt.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram 3 år (2500 poäng) eller Vård- och omsorgsprogrammet, Komvux, tre terminer (minimum 1500 poäng).
• Socialstyrelsens bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.
• Minst 3 års erfarenhet av akutsomatisk vård.
• God kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
• Tidigare arbete inom strokesjukvård.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södertälje sjukhus, Verksamhetsområden, VO Vård, Avd 8 Kontakt
Margaret Ablhad 0812324000 Jobbnummer
9954611