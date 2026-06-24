Innesäljare, Linköping
Bevego Byggplåt & Ventilation Aktiebolag / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-06-24
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Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en innesäljare vår filial i Linköping. Som Innesäljare är du en viktig del i försäljningsledet och har en nära kontakt med våra kunder och säkerställer en god och långsiktig relation, du kommer att vara en del av ett engagerat team där ni tillsammans får möjligheten att påverka, utveckla och skapa resultat. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning.
Vad gör du?
Genomföra aktivt försäljningsarbete (ex; följa upp förfrågningar och undersöka kundens behov)
Aktivt arbeta med att få in nya kunder tillsammans med våra utesäljare i regionen
Värna om samt utveckla relationen med våra befintliga kunder
Skriva och följa upp offerter till kund
Hantera eventuella reklamationer
Ta emot och registrera inkommande ordrar
Registrera kundnoteringar i vårt CRM-system.
Samverka med alla kollegor inom företaget för att ge kunden bästa service
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot verksamheter inom bygg. Du ser dig själv som en mål- och resultatorienterad person och har intresse för byggnadstekniska lösningar. Har du tidigare verkat inom bygg-branschen ser vi detta som en stor fördel.
Du brinner för service och sätter alltid kunden först, en av dina många styrkor är att vara lösnings orienterad då du ser möjligheter där andra ser problem. För att lyckas i rollen behöver du vara driven, flexibel, noggrann och duktig på att samarbeta med andra.
Struktur är något som du värderar högt och du trivs i en miljö med högt tempo. Arbetet kräver att du har en väldigt god kommunikationsförmåga där du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal såväl som skrift – fler språk är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe – sju år i rad.
Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av Platschef Daniel Öjergren på mail: daniel.ojergren@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bevego Byggplåt & Ventilation Aktiebolag
(org.nr 556396-5713)
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Sgds - Bevego Jobbnummer
9977406