Innesäljare Lantbruksförsäkring
2026-01-08
Har du ett hjärta som klappar för landsbygden och dess näringar? Nu har du chansen att bli en viktig del av vårt engagerade team! Vi söker en relationsskapande och driven innesäljare inom lantbruksförsäkring till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
Vill du vara med och skapa trygghet för våra kunder inom det gröna näringslivet? Då kan det här vara jobbet för dig!
Din utmaning
I rollen som innesäljare arbetar du med behovsanpassad försäljning till våra lantbrukskunder. Du arbetar med att identifiera och lösa kundernas försäkringsbehov för både nya och befintliga kunder.
Du ansvarar för att uppfylla de lagkrav och dokumentationskrav som krävs i uppdraget. Du arbetar självständigt och har egen försäljningsbudget men i ett nära samspel med andra yrkesroller för att nå företagets mål.
Tjänsten är tillsvidareanställning med inledande provanställning på 100 %.
Din placeringsort blir antingen Göteborg eller Uddevalla, beroende på vad som passar dig bäst. Oavsett var du utgår ifrån ser vi det som viktigt att du blir en självklar del av teamet på båda orterna. Tjänsten innebär därför regelbundna resor mellan Göteborg och Uddevalla.
Vem är du?
Du har erfarenhet av försäljning eller kundrådgivning, gärna inom försäkring. Saknar du försäkringsbakgrund ser vi istället att du har god insikt i och erfarenhet av lantbrukssektorn - det är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och brinner för försäljning samt utveckling av nya arbetssätt. Du motiveras av att lösa problem och trivs i komplexa miljöer. Att ta reda på svar när de inte finns till hands ser du som en självklarhet.
Du möter kunder via telefon och digitala kanaler och tar själv ansvar för att driva din försäljning framåt. Som person är du proaktiv, målinriktad och har ett starkt driv att nå resultat. Du kombinerar initiativförmåga med lyhördhet och ett genuint intresse för kundens behov. Med din relationsskapande förmåga bygger du långsiktiga samarbeten med både kunder och kollegor.
Du trivs med att arbeta på två olika orter och ser värdet i att vara en del av teamet på båda platserna. Som nätverkare och lagspelare sprider du energi omkring dig och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gruppchef företag och lantbruk Ahmad-Shah Said, 031-35 02 089
HR Affärspartner, Annie Johnsén, 031-63 81 89
Facklig kontaktperson FORENA, Britt Hjelmström, 031-63 81 86
Vår rekryteringsprocess
Du ansöker enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga CV. Vår rekryteringsprocess utgår ifrån ett fördomsfritt och kompetensbaserat arbetssätt och därför rekryterar vi utan personligt brev och med urvalsfrågor och två tester tidigt i processen. Intervjuer sker löpande med de som matchar kompetensprofilen bäst. Var uppmärksam på att mejlet med testerna kan hamna i din skräppost.
Har du skyddad identitet skickar du in din ansökan, märkt med annonstitel och ort, per post till: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Vestagatan 6, 404 84 Göteborg. Skriv namn på HR-partnern för aktuell rekrytering på brevet.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt. Bakgrundskontrollerna hanteras av extern part.
Välkommen med din ansökan idag!
Välkommen till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän - där du blir en del av något större!
Vi erbjuder försäkringar, banktjänster samt fastighetsförmedling under samma tak. Hos oss finns även skadedjursverksamhet och trygghetstjänster. Vi ägs av våra kunder vilket innebär att vi har ett starkt kundfokus i allt vi gör - vi tar ansvar för egna & gemensamma mål så att vi kan nå framgång. Vi gör skillnad & bidrar till en positiv samhällsutveckling, både på kort & lång sikt. Som kundägt & lokalt bolag med en tydlig värdegrund är det naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete med våra kunders trygghet i fokus.
I vårt kulturarbete strävar vi efter att våra medarbetare är stolta & engagerade med en hållbar prestation. Vi tar ansvar tillsammans - för människor, för trygghet, och för framtiden. Hos oss ska du känna att du kan vara dig själv, växa i din roll och hitta en balans som håller livet igenom. Det är därför så många stannar. Och det är därför vi är stolta - varje dag. Vill du också hitta hem i arbetslivet hos oss och blir en del av något större? Då är vi nyfikna på dig! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län
(org.nr 558500-8039), https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Jobbnummer
9674559