Innesäljare företag sak (vikariat)
Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län i Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva vår företagsaffär framåt? Vi söker en engagerad innesäljare som brinner för försäljning och utveckling av nya arbetssätt. Om du är en lagspelare och lockas av att skapa starka relationer med kunder, då är detta din nästa utmaning!
Vårt erbjudande
Vi har hjärtat hos våra kunder och medarbetare. Hos oss blir du en del av en varm och inkluderande kultur och vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra och kan prestera på topp över tid.
Din utmaning
Som innesäljare kommer du att spela en nyckelroll i vår försäljningsorganisation genom att arbeta med behovsanpassad försäljning inom sak- och motorförsäkring till företagskunder.
Du kommer att träffa kunder via telefon, både inkommande och utgående samtal, mejl och digitala kanaler. Ditt uppdrag innebär också att du proaktivt bearbetar nya företagskunder, arbetar med kundvård för befintliga kunder samt administrerar försäkringar och tar fram underlag för offerter. Du arbetar självständigt med både egen och gemensam försäljningsbudget tillsammans med ditt team. Du ansvarar för att uppfylla de lagkrav och dokumentationskrav som krävs i uppdraget.
Du blir en del av ett dynamiskt team av innesäljare där ni samarbetar nära med vår företagsadministration och våra utesäljare för att tillsammans skapa riktigt bra kundmöten och bygga starka, långsiktiga relationer med våra kunder. Du arbetar i ett nära samspel med andra yrkesroller för att nå företagets mål.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2027-08-31.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller försäkring samt erfarenhet av försäljning och kundansvar.
Du är en person som motiveras av proaktiv försäljning och rådgivning samt att ha många kundkontakter. Som person är du förtroendegivande, kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och har ett tydligt målfokus. Du har en naturlig förmåga att lyfta blicken för att hitta den bästa lösningen för kunden. Det är viktigt för dig att skapa goda kundrelationer och du trivs med att tänka i nya banor.
Du är en lagspelare som gillar att sprida energi till teamet. För oss är det viktigt med jämställdhet och mångfald, och därför vill vi att du bidrar till en inkluderande kultur. Det är också självklart att du, precis som vi, tycker att hållbarhet är viktigt. Och självklart känner du igen dig i våra värdeord: professionella, engagerade och nyfikna!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gruppchef företag och lantbruk, Ahmad-Shah Said, 031-35 02 089
HR Affärspartner, Annie Johnsén, 031-63 81 89
Facklig kontaktperson FORENA Britt Hjelmström, 031-63 81 86
Vår rekryteringsprocess
Du ansöker enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga CV. Vår rekryteringsprocess utgår ifrån ett fördomsfritt och kompetensbaserat arbetssätt och därför rekryterar vi utan personligt brev och med urvalsfrågor och två tester tidigt i processen. Intervjuer sker löpande med de som matchar kompetensprofilen bäst. Var uppmärksam på att mejlet med testerna kan hamna i din skräppost.
Har du skyddad identitet skickar du in din ansökan, märkt med annonstitel och ort, per post till: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Vestagatan 6, 404 84 Göteborg. Skriv namn på HR-partnern för aktuell rekrytering på brevet.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt. Bakgrundskontrollerna hanteras av extern part.
Välkommen med din ansökan idag!
Välkommen till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän - där du blir en del av något större!
Vi erbjuder försäkringar, banktjänster samt fastighetsförmedling under samma tak. Hos oss finns även skadedjursverksamhet och trygghetstjänster. Vi ägs av våra kunder vilket innebär att vi har ett starkt kundfokus i allt vi gör - vi tar ansvar för egna & gemensamma mål så att vi kan nå framgång. Vi gör skillnad & bidrar till en positiv samhällsutveckling, både på kort & lång sikt. Som kundägt & lokalt bolag med en tydlig värdegrund är det naturligt för oss att driva ett långsiktigt hållbarhetsarbete med våra kunders trygghet i fokus.
I vårt kulturarbete strävar vi efter att våra medarbetare är stolta & engagerade med en hållbar prestation. Vi tar ansvar tillsammans - för människor, för trygghet, och för framtiden. Hos oss ska du känna att du kan vara dig själv, växa i din roll och hitta en balans som håller livet igenom. Det är därför så många stannar. Och det är därför vi är stolta - varje dag. Vill du också hitta hem i arbetslivet hos oss och blir en del av något större? Då är vi nyfikna på dig! Ersättning
