Innesäljare

Consort Nordic AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-07-23


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Publiceringsdatum
2026-07-23

Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:

Försäljning via utgående och inkommande samtal

Kundkontakt och relationsbyggande

Uppföljning

Service och merförsäljning

Här kombinerar du Försäljning, kommunikation och service med fokus på att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Vem är du?
Vi tror att du:

Är trygg och tydlig i din kommunikation

Trivs med att arbeta mot uppsatta mål

Har hög servicekänsla och gillar kundkontakt

Är driven, ansvarstagande och lösningsorienterad

Får energi av att arbeta i team

Har en positiv inställning och vill utvecklas

Erfarenhet inom försäljning eller service är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Fast lön - utan provisionsstress, med fokus på trygghet och utveckling

Introduktion och löpande stöd

Ett socialt och engagerat team

Kontor centralt i Göteborg

Friskvårdsbidrag

Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundkontakt

Vi tror på långsiktighet och på att utveckling sker genom rätt stöd, tydliga mål och en stark gemenskap.

Placering & villkor
Placering: Göteborg Anställningsform: Heltid Arbetstider: Mån-tors 08:30-17:15, Fre 08:30-15:45

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108356-2113497".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Consort Nordic AB (org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Fabriksgatan 11 (visa karta)
412 50  GOTHENBURG

Jobbnummer
10010239

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