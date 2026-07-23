Innesäljare
Consort Nordic AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Försäljning via utgående och inkommande samtal
Kundkontakt och relationsbyggande
Uppföljning
Service och merförsäljning
Här kombinerar du Försäljning, kommunikation och service med fokus på att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är trygg och tydlig i din kommunikation
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Har hög servicekänsla och gillar kundkontakt
Är driven, ansvarstagande och lösningsorienterad
Får energi av att arbeta i team
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Erfarenhet inom försäljning eller service är meriterande.
Vad erbjuder vi?
Fast lön - utan provisionsstress, med fokus på trygghet och utveckling
Introduktion och löpande stöd
Ett socialt och engagerat team
Kontor centralt i Göteborg
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundkontakt
Vi tror på långsiktighet och på att utveckling sker genom rätt stöd, tydliga mål och en stark gemenskap.
Placering & villkor
Placering: Göteborg Anställningsform: Heltid Arbetstider: Mån-tors 08:30-17:15, Fre 08:30-15:45
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Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108356-2113497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005), https://jobb.consortnordic.se
Fabriksgatan 11 (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Jobbnummer
10010239