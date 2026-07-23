Systemförvaltare inom e-handel och inköp
Västerås kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Västerås Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Västerås
2026-07-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Vill du arbeta i en central roll där du får kombinera inköp och verksamhetsutveckling via vårt inköpssystem? Vi söker nu en driven och lösningsorienterad systemförvaltare som vill vara med och utveckla vår e‐handels- och inköpsprocess för Västerås stad.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att vårt e-handelssystem och våra inköpsrelaterade processer fungerar effektivt och stödjer verksamheternas behov. Du jobbar tillsammans med tre kollegor i uppdraget och arbetet är varierat och innehåller både operativa och strategiska inslag. Du kommer att arbeta nära upphandlare, kategoriledare, ekonomi och verksamhet för att säkerställa att våra inköps- och fakturaflöden håller hög kvalitet och fortsätter att utvecklas.
En viktig del av uppdraget är att förvalta och utveckla våra system. Det innebär bland annat att hantera masterdata, administrera behörigheter, attestroller och delegeringar samt säkerställa att organisationsstrukturer och leveransadresser är korrekta och aktuella. Du ansvarar även för att identifiera, felsöka och lösa problem i beställnings- och fakturaflöden och du stödjer verksamheten i frågor som rör beställningar, inleveranser och ordermatchning. Rollen innebär också att du medverkar i upphandlingar med fokus på e-handel och fakturahantering.
Utöver den löpande förvaltningen får du en aktiv roll i vårt utvecklingsarbete. Du kommer att driva och genomföra förändringar i system och arbetssätt, medverka vid införande av nya beställningsvägar och digitala lösningar och delta i utvecklingsinitiativ och användarforum.
För att ge verksamheten ett bra beslutsstöd arbetar du även med uppföljning och analys. Du tar fram statistik, rapporter och underlag kopplade till inköp och fakturahantering samt bidrar med analyser av inköpsmönster, avtalstrohet och systemanvändning. Genom ditt arbete bidrar du till att stärka styrningen, öka effektiviteten och säkerställa att stadens resurser används på bästa möjliga sätt.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i inköpssystem, gärna Visma Proceedo eller liknande, och du har en god förståelse för fakturahantering och ekonomiska flöden. Du har erfarenhet av behörighetsadministration och vi ser det som positivt om du har erfarenhet av masterdatahantering. Vi vill att du har erfarenhet och kunskap om e-handel och beställningsprocesser och har du dessutom erfarenhet av offentlig upphandling är det ett plus.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att utveckla arbetssätt och processer. Du är ansvarstagande och kan självständigt driva ditt arbete framåt. Du trivs i samarbeten och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Då du samarbetar med både användare och leverantörer har du förmågan att anpassa din kommunikation och är både tydlig och pedagogisk.
Du arbetar i gränslandet mellan verksamhet, ekonomi, inköp och digital utveckling och blir en viktig del av arbetet med att skapa effektiva, hållbara och kvalitetssäkrade processer. Vi erbjuder ett självständigt och varierande arbete där du får stort ansvar, goda utvecklingsmöjligheter och engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för smartare och mer hållbara inköp i Västerås stad.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att kombinera systemförvaltning, verksamhetsutveckling och samverkan med många olika delar av organisationen. Du blir en viktig del av Enheten för strategiska inköp och bidrar till att skapa effektiva, användarvänliga och kvalitetssäkrade processer som gör skillnad för hela stadens verksamhet.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Enhetschef
Lotta Tronét lotta.tronet@vasteras.se +4621390711 Jobbnummer
10010231