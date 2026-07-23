Infrastrukturarkitekt med OpenShift-fokus
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll där du får vara med och vidareutveckla en containerplattform som används både i eget datacenter och i Azure. Fokus ligger på OpenShift och Azure Red Hat OpenShift (ARO), där målet är att skapa en stabil, säker och skalbar plattform som möter både verksamhetens och teknikens krav.
Rollen kombinerar arkitektur, implementation och kunskapsöverföring. Du arbetar nära plattforms- och utvecklingsteam för att möjliggöra migrering av applikationer till ARO, samtidigt som du stärker den långsiktiga förmågan hos interna team att hantera och vidareutveckla miljön. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka en modern plattform i en tekniskt komplex hybridmiljö.
ArbetsuppgifterDu driver installation och konfiguration av ARO, inklusive nätverk, säkerhetsinställningar och integration med befintliga system.
Du samarbetar med systemutvecklingsteam för att möjliggöra testdeploy och stödja migrering av applikationer till ARO.
Du analyserar plattformens prestanda och förbättrar skalning, resursanvändning och driftbarhet.
Du bidrar till att stärka säkerheten i plattformen och säkerställer att lösningen möter relevanta regulatoriska krav.
Du stöttar och utbildar interna team i hur OpenShift on-prem i SDDC samt ARO-miljön hanteras och underhålls.
Du tar fram och vidareutvecklar dokumentation för konfigurationer, processer och arbetssätt kopplade till plattformen.
KravErfarenhet av att arbeta med OpenShift och Azure Red Hat OpenShift (ARO).
God förmåga att installera, konfigurera och integrera plattformslösningar i Azure och i eget datacenter.
Erfarenhet av nätverksinställningar, säkerhetskonfigurationer och integration med befintliga system.
Förmåga att analysera och optimera prestanda, skalning och resurshantering i plattformsmiljöer.
Erfarenhet av att samarbeta med utvecklingsteam i samband med applikationsmigrering och testdeploy.
Vana att stötta, utbilda och överföra kunskap till interna team.
Förmåga att skapa och underhålla tydlig teknisk dokumentation.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8115047-2113496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10010237