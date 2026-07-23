Transportledare till Grönsakshallen Stockholm
Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-07-23
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Sorundahallarna specialiserar sig inom olika delar av Martin & Serveras erbjudande. Vi består av Grönsakshallen, Fiskhallen och Kötthallen och drivs av en vision om hållbara transporter med omtanke om människor, djur och miljö.
Tjänsten innebär personalansvar för chaufförer samt ett helhetsansvar för driften.
Som transportledare i Stockholm ansvarar du, tillsammans med tre transportplanerare, en transportkoordinator samt transportchefen, för att säkerställa att vi genomför det vi planerat, håller vår budget och levererar den toppservice som Grönsakshallen står för. Till din hjälp har du över 30 erfarna chaufförer, vars uppdrag är att göra allt för att kunden ska bli glad när just vår leverans kommer.
Vår verksamhet pågår dygnet runt, årets alla dagar. Tillsammans med transportplanerarna och transportchefen ansvarar du för bemanning, planering av rutter och scheman samt för att säkerställa att våra chaufförer trivs, mår bra och har rätt förutsättningar för att vi ska nå vårt mål – branschens högsta servicegrad.
Du är ett stöd för chaufförerna i att hantera de situationer som uppstår under dagen och leder verksamheten genom att vara närvarande och synlig. Självklart följer du då och då med någon av våra chaufförer ut på en tur för att hålla dig uppdaterad om hur arbetet fungerar i praktiken.
Du förstår också vikten av ett gott samarbete med andra avdelningar för att nå hög kundnöjdhet, och har därför daglig kontakt med sälj, inköp och lager.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Det är en heltidstjänst om 40 timmar per vecka med varierande arbetstider. En helg per månad ingår i schemat. Då verksamheten pågår sju dagar i veckan krävs viss flexibilitet. Publiceringsdatum2026-07-23Profil
C-körkort är ett krav. Digitalt förarkort och giltigt yrkeskompetensbevis är meriterande. Svenska behörigheter krävs.
Några års erfarenhet som ledare.
Goda kunskaper om lagar och regler som påverkar transportbranschen.
Erfarenhet av arbete som chaufför. Har du dessutom distribuerat livsmedel, särskilt frukt och grönt, är det meriterande.
Erfarenhet av transportledning. Du trivs med att arbeta med människor och har förmåga att engagera och motivera andra.
God simultanförmåga och vana att hantera flera uppgifter parallellt.
En känsla för struktur och ordning, kombinerad med ett starkt servicefokus.
Du är lyhörd och fångar upp behov från både kunder och medarbetare för att ständigt förbättra servicen och arbetsdagen.
God lokalkännedom i Stockholm med omnejd.
Du erbjuds
Stor möjlighet att påverka både din egen och andras vardag.
En familjär och jordnära organisation med korta beslutsvägar.
Frukostmacka varje morgon, färsk frukt och kaffe.
Ett arbete i ett stolt företag med en positiv syn på mat, livet och framtiden.
Förmåner såsom tjänstepension, friskvårdsbidrag, fri tillgång till gym på jobbet, subventionerad massage samt möjlighet att köpa hem våra produkter till förmånligt pris. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Richard Steiving på richard.steiving@gronsakshallen.se
.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan senast 2026-08-23. Urval sker löpande. Rekryteringsprocessen innehåller tester och intervjuer. Observera att vi genomför bakgrundskontroller i samtliga rekryteringar.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(org.nr 556263-6810), https://www.martinservera.se/
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Martin & Servera - Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
10010230